Sigurna sam u Uroša i mene: Mimas konačno progovorila, iznela prljav veš iz veze sa Grujom i otkrila šta je sve trpela! (VIDEO)

Ovo su mnogi čekali da čuju!

U emisiji "Gledanje snimaka" emitovan je novi prilog, a takmičari su imali priliku da vide i čuju šta je pričao Nikola Grujić, nakon što se Milana Šarac Mimas smuvala sa Urošem Rajačićem.

Voditeljka Ivana Šopić odmah je dala reč Mimas.

- Ja slušam ovo i ne verujem, kao da sam ja njega prevarila. Kad ti neko svaki dan prebacuje da je zbog tebe ostavio ženu i da ne viđa decu, kao da sam mu nešto loše uradila. Nisam mogla više da slušam, pukla sam. Svađali smo se mesec dana pred rijaliti i rekla sam mu da me ostavi, da ga prebolim i da uđem slobodna. Ja sam došla ovde i pukla sam. Ja sam njega volela i neću da pričam ništa loše, ali kad god se posvađamo ja sam slušala da je zbog mene ostavio decu i da nije viđao decu. Ja njega nisam mogla da ostavim jer sam ga volela. Kad sam svidela Uroš svideo mi se i to je to. Ja sam sigurna u mene i Uroša 100% - govorila je Mimas.

- Šta je značilo ono za Kačavendu? - pitala je Šopićka.

- Pa rekla sam mu da mu to nije trebalo, te priče sa njom i Ivanom - rekla je Mimas.

- Mislim da Mima nije za Gruju, ja nju gotivim, ali mi nekako ne idu. Kako im je građen odnos i kako je počelo, mislim da ona nije sazrela za ozbiljne stvari. Njen život i stil života koji je živela pre njega, pa dečko vara ženu sa njom, pa kalupi ništa nema, imali su privatne stvari, menjali su mesta stanovanja - govorio je Mateja.

- Ako sam nastupao u Beču bili smo tamo, neću da putujem. Ja imam smeštaj, a ona je išla sa mnom - objasnio je Gruja.

- Priča se kao da sam ga ja prevarila. Ja njega više ni ne primećujem. Gledam Uroša i to je to - dodala je Mimas.

- Šta da dodam? Devojka nije svesna svoje nesvesti. On je Mimi pričao istu priču kao i Keneški. Oni su bolesni - prokomentarisala je Kačavenda.

- Mimas želi promeni i da menja život totalno. Ona želi nekog ko će da je raznese, čula je da Uroš to radi kvalitetno. Ona jedva čeka da ima s*ks, ali se plašim da se ne razočara - govorio je Mića.

Autor: A. Nikolić