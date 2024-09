Preoket! Anđela prišla Gastozu, ovim potezom ga ga je kupila (VIDEO)

Popuštaju joj kočnice, korak bliži da je osvoji!

Nenad Marinković Gastoz sedeo je ispred paba "Prijatelji", a kad mu je Jordanka Denčić Džordi sela u krilo, hitno ju je pomerio, kako Anđela Đuričić to ne bi videla.

Njih dvoje su komentarisali Anđelino ponašanje i analizirali da li ima neke šanse kod nje, a onda je priznao da ga je uvredilo što mu je rekla da je čaj od mentola.

- Zamisli šta je rekla Anđela kao: "Mentol, to mi odgovara", to me je povredilo - govorio je Gastoz.

- Pa dobro sprda se šta* Je l' ne sme ništa da ti kaže? Nije ona mislila tako, zezala se, iz ljubavi. Mislim da joj se malo sviđa to što si duhovit i to, ali hoće da glumi nedodirljivu i da stavi distancu - dodala je Džordi.

Anđela mu je nakon toga prišla i objasnila da nije imala lošu nameru, što je njega oduševilo, a onda je i priznao da ga je taj njen potez kupio.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić