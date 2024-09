Nije isključeno da se pomire: Izabela otkrila u kakvom odnosu su bili Ivan i Jelena pre Elite 8, a evo da li je Ilićeva prespavala kod bivšeg

U današnjoj RedAkciji voditelji novinar Pink.rs Nikola Žugić, Sanja Arsić i Goran Todorović su ugostili drugaricu Jelene Ilić Izabelu.

Na samom početku Izabela je komentarisala odnos Jelene i Ivana Marinkovića.

- Moram da kažem oni nisu imali nikakav kontakt, oni su komunicirali ili preko mene ili preko druge drugarice. Ja sam znala da je ona otišla da prespava kod njega u stanu, nas dve smo se uveče našli da uzme haljinu za ulazak i ona je meni rekla da će ići kod Ivana nakon toga, i koliko ja znam ona je prespavala. Ja nisam tada napravila nikakvu rekaciju, a ona je meni to predstavila kao spuštanje lopte, međutim od kako su ušli unutra, meni stiže stalno da su oni imali odnose. - krenula je Izabela pa dodala:

- Nas dve smo se sutradan našle i bile ceo dan, a ona meni nije rekla da se bilo šta desilo. Ja nisam ulazila u to šta su oni rekli jedno drugom, ona je rekla da ja objavim prepsike iz njenog telefona i ja sam videla da je komunikacija njihova bila normalna, međutim oni su uvek imali turbulentan odnos, a meni deluje da su oboje spuštali lopte.

- Ja iskreno mislim da je sve moguće kod njih. Oni su imali ogromne skandale, i danas me ništa ne iznenađuje. Možda su oni navikli na to da jedno drugom svašta govore, da se vređaju pa onda opet budu zajedno. Smatram da oni nisu jedno za drugo - rekla je Izabela pa je demantovala Slađu Poršelinu koja je rekla da je Jelena bila neverna Ivanu dok je on bio u Zadruzi 6.

- To što je Slađa rekla je laž, Jelena ga nije varala. Ja moram da kažem da sam ja uz nju i da verujem da nisu spavali, a opet videćemo kad bude izašla i kada budemo pričali.

Autor: N.Brajović