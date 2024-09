Ne zameram ti ništa: Janjuševe reči posvećene pokojnom bratu KIDAJU DUŠU! Objavio njegovu fotografiju i rasplakao sve (FOTO)

Bivši takmičar Elite Marko Janjušević Janjuš ne može da prežali gubitak brata Mihaila, a sada mu se obratio emotivnim rečima.

Janjuš je na svom Instagram nalogu podelio fotografiju pokojnog brata i opisom rasplakao javnost.

- Probudiš me često. Probudiš me onako tiho, da ne čuje niko... Ne zameram ti ništa, jedino što mi bude žao kad me probudiš što prekinemo razgovor... Nema veze, opet ćeš doći - napisao je Janjuš.

Podsetimo, Janjušev brat Mihajlo krajem prošle godine izvršio je samoubistvo.

Marko Janjušević Janjuš u rijalitiju "Elita" je često spominjao brata koji je prerano napustio ovaj svet.

- Znaš ti kako je lep bio, meni i dalje ništa nije jasno. Doneću ti njegovu sliku da vidiš kako je bio lep. Ja ne mogu da verujem da je sve to istina. Malo kad sam ovde pa skrenem misli, sa tobom i sa ljudima drugim, ali opet konstantno mi on dolazi u snove - govorio je Janjuš i dodao:

- Kad bi se bar moj brat Boris oženio, ima 35 godina i imao je curu do skoro. Kad bi on dobio dete bilo bi lakše dosta. Kad budem izašao srediću mu ceo sprat, i kad bi mogao da dobije dete bilo bi mi lakše. Da se to desi bio bi to jedini lek. Uništio ga je Beograd, slomio ga je skroz, ovaj život i ovaj ritam.

Autor: N.Brajović