Bio je mažen i pažen: Peja ne krije ponos zbog ponašanja svog sina u Eliti, a onda otkrio koje savete su mu dali on i Zlata pred ulazak

U današnjoj RedAkciji voditelji novinar Pink.rs Nikola Žugić, Sanja Arsić i Goran Todorović su ugostili drugaricu Jelene Ilić Izabelu.

Tokom jučerašnjeg dana Jovan Pejić Peja je u Eliti 8 govorio o svojoj majci Zlati Petrović. Peja je otkrio koliko je stvari njegova majka radila da bi njega obezbedila i koliko se borila da on i njegov brat imaju normalne živote.

Tim povodom se u RedAkciju uključio Jovanov otac, a Zlatin bivši suprug Zoran Pejić koji je govorio o Zlati

- Zlata je njemu činila sve, znamo svi da su sve njegove želje bile ostvarene u detinjsvu, i Zlata i ja smo brižni roditelji. On je navikao da bude mažem i pažen. Mi nismo težili ka tome da mi njega razmazimo, težili smo od toga da od njega napravimo čoveka, a to se vidi on je brižan, kulturan - rekao je Peja.

Peja je nakon toga otkrio da njegov sin jeste kulturan i fin ali da neće ćutati nikome:

- Ume on da pokaže zube, ima svoje stavove. Ja moram da kažem da ja Jovana u tako nekim stvarnima nisam mogao da vidim, nisam ga gledao kada muva devojke, kada luduje po kafani, ja sam oduševljen sa njim. Kada je rekao malo Ivani, da se ona ne uklapa u njegov život, kako njoj ništa ne fali, ali to je to. Ja sam njemu rekao jednom se živi, pa nek radi šta on želi i kako. Moram da kežem da mu je Zlata rekla da pazi da nas ne bruka, a znamo svi da ljubav nema granice. Ja ću njega uvek podržavati, a ako odluči da se oženi ja ću mu voditi svadbu - rekao je Peja.

Autor: N.Brajović