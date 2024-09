Ko je kriv? Gruja smatra da je Mimas ispala nemoralna, nju zanima samo veza sa Rajačićem! (VIDEO)

Svaljuju krivicu jedno na drugo!

U toku je emisija 'Pitanja novinara'. Večerašnja voditeljka Ana Radulović ugostila je sedmu silu kako bi postavili intrigantna pitanja ukućanima. Na redu je tema raskida Mime i Gruje, kao i njene prevare sa Rajačićem.

Grujo, kako si, da li ti je krivo zbog svega što se dešava? -pitao je Darko.

- Meni je šokantno sve, nije mi ništa objasnila, desilo se na prepad u toku emisije da me je prevarila i aista mi je bilo jako loše, nisam znao gde sam u tim momentima. Taman posla da me nije volela, ne bi ostajala sa mnom toliko dugo da je bilo suprotno. Ja sam joj rekao da ne priča sa Rajačićem i ako primetim nešto reagovaću na vreme i neću dopustiti da se bilo šta desi, ali eto nisam uspeo u tome -rekao je Gruja.

Rekao si da si ušao u dugove da bi izvukao Mimu iz kafane i kandže staraca? -pitao je Darko.

- To nije istina, rekao sam da sam pozajmljivao pare za zajednički život kako bi imali normalno da živimo. Ja nju nikada nisam izvlačio iz bilo čega. Iskreno ja ne glumim više uopšte, mnogo mi je lakše i mislim da sam se totalno ohladio -rekao je Darko

Mima, kako komentarišeš to što Gruja kaže da si prebrzo prešla na drugog? -pitao je Darko.

- On je meni govorio da je cela kuća pričala kako sam antipatična, pričao mi je sve najgore i naravno da me je to povredilo i da sam izgubila emociju. Da je sve bilo sjajno i divno nikada ne bi mogao da mi se svidi drugi muškarac -rekla je Mimas.

Tvoja veza sa Rajačićem dobro napreduje? -pitao je Darko.

- Meni se toliko Uroš svideo da nisam mogla ni jedan dan da izdržim. Ja pričam sve što osećam u trenutku. Baš smo se našli -rekla je Mima.

Detaljnije pogledjate u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja