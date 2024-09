Dobio pedalu: Gastoz otkrio da mu prija Anđelino prisustvo, Đuričićeva priznala da nije njen tip muškarca! (VIDEO)

Ne ide mu sa ženama!

U toku je emisija 'Pitanja novinara'. Večerašnja voditeljka Ana Radulović ugostila je sedmu silu kako bi postavili intrigantna pitanja ukućanima. Gastoz i Anđela su otkrili da li postoji varnica između njih, ona ga odbila kao i svaka druga.

Kako komentarišeš to što je Anđela rekla da si najlepši dečko u kući? -pitao je Joca.

- Pa meni to zaista prija, ona je prelepa devojka i uspeo sam da je malo otopim. Ona svaki put kada prođe pored mene trudi se da mi bude simpatična. Nasmeje se ponekad, baci neku foru, mene je uvredila kad me je nazvala mentolom ali je stvarno u šali to rekla i sad smo ponovo dobro -rekao je Gastoz.

Ja sam rekla da mi je simpatičan i okej dečko, ništa više od toga. On mene zaista ne zanima u tom nekom smislu, ne zanima me da mu budem u bilo kakvoj temi, znam samo da je simpatičan zbog nekih forica ali meni to zaista ne treba i to me ne interesuje -dodala je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja