Blam od devojke: Mima smatra da Slađu svaki muškarac samo koristi, ona progovorila o raskidu sa Škatarićem! (VIDEO)

Prozivke pljušte!

U toku je emisija 'Pitanja novinara'. Večerašnja voditeljka Ana Radulović ugostila je sedmu silu kako bi postavili intrigantna pitanja ukućanima. Slađa Blinda ušla je u brutalan rat sa Mimo Šarac, progovorila o raskidu sa Škatarićem.

Ja sam čula za to, čak ću možda i priložiti neke dokaze. Pošto je ona mene optužila da sam nemoralna a ona je bila u katalogu. Što se tiće Dačinog oca, on je jako imućan i bogat i zaista mi je žao što nisam sa njim, čak nismo došli do teme da li je oženjen samo znam da ima decu i bivšu. Pa šta i da ostavi ženu ne bi bila šteta -rekla je Slađa.

Mima je rekla da niko ne želi da te prezentuje kao devojku? -rekao je Joca.

Tako je ne može meni ku*va da kaze ku*vo, jer je ona uzela nečijeg tatu i muža tako da bolje neka se pokrije ušima. Ona je transparentna što se tiče njenih pokazivanja emocija i svako veče novi momak. Ona jako jeftina izgleda, nema silikone, niti dupe, radi kinesku kosu neku, ne znam što nije bolje kosu nakačila -rekla je Slađa.

Škatariću kako komentarišeš to što je rekla da si pi*ka i da nisi muškarac? -pitao je Joca.

Ma mene to Joco uopšte ne zanima, ja sam rekao da ne želim više sa njom. Ne želim da žurim, imam napolju nešto u glavi i to je to -rekao je Nikola.

Ja sam se razočarala u njega, ne mogu da verujem da me neko prodaje za pivo i najgore mi je što se ograđivao od našeg odnosa, bila sam jako potrešena i nismo pričali do danas

Pa naravno kad si blam od devojke i nisi devojka za vezu, svako samo prođe pored tebe i iskoristi. Sad si postala rentalina, za koliko te rentaju -rekla je Mima.

Autor: Nemanja Šolaja