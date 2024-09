Niko ovo nije očekivao!

Učesnici "Elite" u Beloj kući glasaju za osobu koja ih je najviše razočarala, a reč je dobio Nikola Grujić Gruja.

- Odjednom su počeli mene da navode, ja sam se izjasnio zašto sam sa Kristinom u tom nekom prisnijem odnosu. Treće mesto mi je Uroš Stanić, on je u medijima bio prezentovan kao neko ko ume da nasmeje sve, ko je bio jedan od najduhovitijih u prošloj sezoni. Ništa nisam video od toga ovde, provocira i ometa emisije. Drugo mesto je Jelena Ilić, zato što sam smatrao da će ući ovde bez loše namere prema Ivanu, bez toga da opet pljuje po tom odnosu i treba da shvati da je ona krivac tog rasula. Nema logike da pljuje po Ivanu i da se svađa do tih krajnjih granica. Rekao je: "Nemoj da pljuješ po nama, ja neću, ako budeš krenula, ja ću krenuti". Prvo mesto je neko s kim sam proveo tri godine i koga poznajem iz spoljnog sveta, a to je Milana. Nije razočarala samo mene, razočarala je svoje prijatelje i svoju porodicu, jer sam je izveo na pravi put. Zahvalio bih se njenoj baki, deki, ujaku, stricu i braći na gostoprimstvu - rekao je Gruja.

- Prvo bih naveo Ćomija, jer je pričao da će svima da j**e mame, a samo se utihnuo. Zeca osuđujem taj napad na žene. Kao treće, Jelena Marinković, pošto se ponaša kao klinka od 19 godina, na kraju meni u pušionici priča: "Meni se sviđaš, samo da si malo stariji" - rekao je Lule Bahanalija.

- Na prvom mestu će da bude Anđela Đuričić. Malo pre su rekli jednu lepu rečenicu: "Ko te je očarao, taj te je i razočarao". Rekla sam da mi je bilo jako drago što sam je upoznala, ona je za mene bila jedna posebna devojka. Daću joj priliku da se pokaže, u šestoj sezoni se totalno isprljala, bila je drska, arogantna i bezobrazna. Ona je mene očarala u petici, volela bih u osmici sada da me očara. Druga osoba je Jelena Ilić. Ja sam se sa njom očarala u šestici, jer je ona mene branila tada od njenog supruga, u sedmici mu je govorila da ne vređa žena, kočila ga je da ne radi to. Treća osoba je Gastoz, a znate zašto? Nije mi bilo jasno, juče je Gastoz imao izlaganje sa Anđelom, ispratila sam da je Gastoz imao razne ribetine, modeli i fan fatal žene, da stoji ispred novinara kao pokislo pače i pile, dok ga Anđela uporno rešava - rekla je Poršelina.

Autor: Nikola Žugić