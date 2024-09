On je za mene smeće: Mina Vrbaški progovorila o razočaranju u Ša, otkrila nove detalje njegovog braka sa tiktokerkom (VIDEO)

Kontroverzni reper Nenad Aleksić Ša, svojim ljubavnim životom godinama unazad u rijalitiju intrigira javnost, a sada je o raskolu prijateljstva sa njim progovorila Mina Vrbaški, voditeljka RED TV i bivša zadrugarka.

Bivša zadrugarka i voditeljka RED TV, Mina Vrbaški, gostujući u emisiji "Pitam za druga", progovorila je o odnosu sa Nenadom Aleksićem Ša kog, kako je rekla, nakon svega što je uradio njoj smatra smećem.

- Moram da kažem da, iako ne volim Anđelu, zato što je prenamazana i prefinjena, previše ističe da je svetica i da je najmoralnija, ne postoji osoba koja nema nijednu grešku...Sinoć mi je bilo drago što je opalila rafal po Ša, jer sam jako razočarana i povređena što se tiče njega. Bila sam baš dobar prijatelj godinama sa njim, njemu je bivša žena zabranila da me on pozove na svadbu. Neko ko je dolazio kod mene ujutru nakon "Elite" u suzama, kajao se, i meni i mami, bilo mu je žao što nije ispao prijatelj, ja sam opet prešla preko toga. Onda je došla situacija sa Mionom, nešto mojoj mami kada je trebalo u nekom trenutku, ja nisam bila ovde, moja mama mu se javila, nije se javio, drugarica moja je zvala, a on je naduvao onom stvari, kao: "Odakle ti pravo da se ti meni obraćaš". Meni je nešto bilo jako potrebno, nije bio tu za mene i tu sam bila jako razočarana. Sreli smo se kod doktora, rekla sam mu: "Miči mi se s očiju", sramota me je...On je za mene jedno smeće - rekla je Mina, a onda je otkrila da misli da se Ša vodi željama svojih partnerki:

Da, tako je i gleda samo sebe, samoživ je, bezobrazan je, nema osećaj da to nekoga boli, kao što je mene bolelo, njega očito nije bilo briga. Koliko sam stvari krila i kada su bile devojke tu i neke veze. Nije varao Vanju, bila je neka scena kada smo bili da se tetoviramo. Nisam imala kako da odem kući, ostala sam jako dugo da se tetoviram i ja sam pitala Vanju: "Je l' problem da me Ša odveze?", ona je rekla da nije. Kada se to desilo, ja sam otišla do njega, a on mi je rekao: "Ne mogu, evo ti 50 evra, pravi mi haos i problem", kao tukli su se. Problem je ja mislim u njemu.

Autor: Pink.rs