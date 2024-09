Rešeta kao da sutra ne postoji: Marko Đedović dao svoj sud o aktuelnim temama u Beloj kući, ovaj učesnik mu je posebno stao na žulj!

On mu se opasno zamerio!

Marko Đedović poznat je kao neko čija reč u rijalitiju ima ozbiljnu težinu, te smo ga upravo iz tog razloga kontaktirali, a on se vrlo rado oglasio za Pink.rs i progovorio o aktuelnim temama.

Kako komentarišeš odnos Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević ?

- Mislim da još uvek nije svestan da sve što radi da se sve vidi. Nijednom nijje pomenuo Milicu i zaplakao, definitivno mislim da se zaljubio i odlepio. Samo se čeka trebutak da se to ozvanici, a naravno izgovor će mu biti da se zaljubio i da ne može protv sebe. Što se tiče Sofije iskreno mislim da joj se dopada, ali dopada joj se i to da bude poznatija, glavna tema što bi oni rekli u rijalitiju. On misli da je pametniji od kamera i da se ništa ne vidi. Danas sam se čuo sa Milicom i rekla mi je da sad kad bi ga videla da bi ga nalupala.

Mnogi komentarišu razliku u godinama između Aneli Ahmić i Mateje Matijevića, kako ti gledaš na taj odnos?

- Oni su meni slatki, to su stvari koje primitivan svet drugačije komentariše. Svako je za svakog sa kim mu je lepo, ako je njima lepo, onda je meni je još lepše. Nisu sve ljubavi zagrobne ljubavi.

Uroš Rajačić ponovo je uplovio u ljubavni odnos sa zauzetom devojkom, da li podržavaš njegov odnos sa Mimas?

- On me podseća na bivše ušesnike, zapravo me mnogo ljudi podseća na neke bivše igrače. Uroš Rajačić je kao Bane Čolak, neka neslavna kopija i kao neki neuspeli pokušaji rijaliti igrača. On misli da je rijaliti ići od jedne do druge. Ja ne znam šta je Gruja očekivao kad je on prevario ženu, evo jako sam se potresao zbog njega što je ostavio ženu sa dvoje dece, baš mi ga je žao. Nek je i karma, nek je i Bog, ali mu se jeste sigurno vratilo.

Elvin Kadrić te spomenuo rekavši da si čovek bez harizme, kakav je tvoj odgovor na to?

- Video sam danas da me pomenuo da nemam harizmu, a on je poznat kao dečko Izabele Aljoški i bio je u Zvezdama Granda pre 10 godina i nema i dalje pesmu, onda mi je to kompliment. On ide na neku nacionalnu priču ‘Opoziciju’, on želi da bude Mensur. Mensur je za njih ozbiljna glava. Osoba koja je pre 10 godina bila u Zvezdama Granda i tad je glumio opoziciju, videli smo kako je prošao sa njegovom harizomom. Meni su rekli da je to bivši dečko od najbolje drugarice Jelene ilić - rekao je Đedović, pa se nadovezao na priču da je Izabela ostavila Kadru jer nije imao novca.

- Valjda ti sa harizmom nemaju pare, ali ne mislim da su razlog pare. Ako ne poseduje nijedan drugi kvalitet, pa ni taj, onda ti je sve jasno. Mislim da je vrlo proračunat, ide na taj deo da je jadan nema pare, ide na religiju i veroispovest. Onda u rijslitiju glumi opoziciju jer to hejteri vole. Mensur mu je opsesija i nekako u svoj toj želji je izgubio svoj identitet, a Mensur i ja smo na toj stanici do koje on nece doći do kraja života. Te njegove priče su prejeftine za rijaliti.

Mnogi gledaoci i učesnici negativno komentarišu Ivanu Keneški, kakav je tvoj stav po tom pitanju?

- Ja moram da kažem da je mene blam da ovo i komentarišem, ja ovo u životu nikada nisam video šta ona priča.

Autor: N.P.