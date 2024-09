Voditeljka televizije Pink Jovana Jeremić, je u novom izdanju najgledanijeg jutarnjeg programa "Jutro sa dušom" ugostila direktora i glavnog i odgovornog urednika portala Pink.rs Nemanju Pajića.

Jovana je otkrila kolika joj je čast da razgovara sa čovekom koji je uvek bio tu za nju i koji ju je naučio brojnim stvarima u životu i poslu. Međutim, kako kaže, nije ga bilo lako nagovoriti da se pojavi kod nje u emisiji.

- Nemanja Pajić je jedan od najboljih urednika informative i entertejmenta, nekadašni glavni i odgovorni urednik magazina "Story" i dnevnog lista "Kurir", koji je već pet godina na televiziji Pink, a sigurno ga se sećate i kao najstrožeg člana takmičenja "Zvezde Granda" u doba zlatne ere ovog muzičkog programa. Čast mi je što će po prvi put u mom životu biti gost mog jutarnjeg programa, a čast je i lična jer je on neko koji je kroz ceo moj život bio tu. Kada sam bila na ivici da donesem neke odluke, uvek mi je sugerisao bez ikakve zadnje namere. Delio je nesebično svoje iskustvo i znanje, učio me je, savetovao i dosta učestvovao u onome što sam ja postala danas. On je neko koga svi ljudi u medijima cene i poštuju - rekla je Jovana i dodala:

- Nemanja je neko ko inače ne voli puno da se slika i do njega je teže doći nego do Donalda Trampa i Vladimira Putina u ovom trenutku. Čovek je iz senke i veliki humanista. Pre osam godina je pokrenuo i veliku akciju "Stop nasilju nad ženama" kada je pomogao pretučenoj majci TROJE dece Mariji Ferizović i od tada stalno pomaže sigurnoj kući i drugim ugroženima - rekla je Jovana.

Direktor i urednik portala Pink.rs se zahvalio na pozivu, te otkrio zašto je tek sada odlučio da se odazove.

- Hvala ti na pozivu. Oni su postojali od kada si na Pinku, ali ja sam odlučio da se pojavim baš sada, kada postoji lep povod. Hvala ti i na ovoj lepoj najavi, ali ja sam uvek za to da ne treba mnogo pričati već da dela treba da govore o čoveku bilo koje profesije da je on - rekao je Pajić i dodao:

- Moj cilj od trenutka kada sam postao, novinar, urednik, pa i menadžer brojnih medija je bio isključivo taj da svoju poziciju iskoristim na pravi način - a to je da tačno i brzo informišem čitaoce i pomognem svima onima kojima je pomoć neophodna - rekao je Pajić.

Urednik portala Pink.rs je otkrio koliko su se mediji zapravo promenili od trenutka kada je on načinio svoje prve korake u svetu novinarstva.

- Drago mi je što sam radio i učio, ali i učio druge upravo u tom periodu. Možda mi je to i najdragocenije iskustvo. Mnogo se toga promenilo i ta tranzicija medija se desila brže nego što smo očekivali. Tada je svakako bilo mnogo teže doći do pravih informacija, fotografija, snimaka, danas imamo brojne društvene mreže koje sada vrše važnu ulogu u informisanju i izveštavanju i na kojima je sve dostupno. Imamo i brojne portale, preko 130 njih trenutno postoji u Srbiji. Ne zameram ni takvoj vrsti novinarstva, prosto je to deo naše sadašnjosti i budućnosti - istakao je Pajić, te podelio da se upravo iz tog razloga odazvao pozivu da iz printanih medija pređe u digitalne.

- Dobio sam poziva od Milice i Željka Mitrovića da se prebacim u digitalne medije. Bio je to pravi izazov iako sam već imao iskustva u digitalu i video produkciji koju smo u tom trenutku razvijali u Kuriru. Ja sam samo implementirao svoje znanje i iskusvo i nastavio sa nadogradnjom, ali nikada nisam prestao da učim. Čovek se uči dok je živ i nikada nisam bežao od novih saznanja, ali i toga da svoje saznanje prenesem na druge. Moj najveći uspeh zapravo jesu svi ljudi koji su nešto naučili od mene i postali nešto u medijima - rekao je Pajić.

Pajić dodaje i da se nikada nije pokajao zbog odluke da upravo Pink bude njegova nova medijska kuća, jer veruje u viziju koju Željko i Milica Mitrović imaju.

- Ova kuća je pre svega jedna velika porodica ispred koje stoji jedan veliki vizionar, menadžer, biznismen i poznavalac medija - Željko Mitrović, zajedno sa svojom suprugom Milicom Mitrović. Milica je snažna karika u oblasti zabavnog programa Pinka što ovu televiziju, izmedju ostalog čini najgledanijom komercijalnom televizijom - rekao je Pajić i dodao:

- Milica je više nalik meni i neko je ko deluje iz senke. Ona je stvarala u devedesetim i kasnije, ne samo televizijski i serijski program, već brojne javne ličnosti i muzički program. Verujte, mnoge pevačke zvezde je upravo ona stvorila, dolazili su da ona prva posluša njihove pesme i da svoj sud. Mnogi bi trebalo da budu zahvalni i Milici i Željku što danas postoje - naveo je Pajić.

Direktor i glavni urednik portala Pink.rs se osvrnuo i na početke rada ovog portala, te nije krio koliko je ponosan na uspehe koji su postignuti.

- Portal Pink.rs je nastao pre devet godina kao produžena ruka televizije. Danas, u okviru proslave 30 godina televizije Pink i Pink Media Group-e obeležavano rođendan i nakon mnogo truda, rada i stvaranja mi mozežemo sa ponosom da se pohvalimo da smo ušli u top 10 najčitanijih portala u Srbiji sa trenutnim 9. mestom na Geniusu. To je veliki uspeh u konkurenciji od preko 130 portala, a najvažnije je što smo mi postepeno gradili celu priču - rekao je Pajić i dodao:

- Ono što nas posebno raduje jeste da je portal čitan u regionu pa i u velikom delu Evrope - rekao je Pajić.

On se osvrnuo i na glamuroznu proslavu koja je u petak veče održana u čast upravo najbržeg portala u Srbiji, a kojoj su prisustvovali Željko i Milica Mitrović kao i druge poznate ličnosti iz sveta politike, glume, muzike, sporta i medija.

- Izuzetno smo zadovoljni i ponosni. U petak veče smo imali jednu glamuroznu proslavu kojoj si i ti prisustvovala kao i brojne javne ličnosti - rekao je Pajić.

Iako ne krije koliko je ponosan na uspeh portala Pink.rs, Nemanja Pajić dodaje da to nije kraj, te da nas očekuju mnogi projekti u budućnosti, a nova era portala već je krenula da se realizuje sa podkastima i kratkim formama koji su oduševili sve.

- Drago mi je da portal Pink.rs pokriva sve sfere interesovanja naših čitalaca od informativnih vesti preko zabavanog sadržaja po kojem smo i prepoznatljivi, posebno po praćenju najpopularnijeg rijalitija Elita. Ja sam pre nekoliko meseci pokrenuo i u sadržaj implementirao "Novu eru" našeg portala sa dva podkasta novinarke Gordane Uzelac "Bez ljutnje molim" i Nemanje Vujičića "Na liniji života". Takođe tu su i emisije Jovana Ilića, Snežane Zindović, Jovane Nerić i Nikole Žugića. U dogovoru sa Željkom sa svojim timom već radim na stvaranju još nekih portala - istakao je Pajić.

Autor: Iva Besarabić