Rada Vasić, majka aktuelne učesnice "Elite 8", Ane Nikolić, u novom izdanju emisije "Rijaliti rešetanje", Joci novinaru otvorila je dušu o operaciji svojih ćerki.

Kada je reč o Ani Nikolić i njenoj sestri Ivani Nikolić, njih dve nekada su bile Mika i Giba Vasić, ali su rešile da promene pol, te su se toj operaciji podvrgli, a o detaljima iste, Rada Vasić njihova majka govorila je u "Rijaliti rešetanju sa Jocom novinarom".

- Kako je ta operacija promene pola vaših ćerki protekla i koliko je dugo trajala - pitao je Joca.

- Gledaoci njih znaju u muškom izdanju, ali oni nisu više u muškom izdanju, sada su u ženskom. To je trajalo tri godine, proces tri godine, čekali su termin kod doktora, da ne slažem, tri ili četiri meseca. Kad su dobili poziv, prva je dobila poziv Ivana, ona je bila prva na operaciji, a posle tri meseca Ana je imala operaciju...Taj proces nam je teško prošao, jedva smo ga čekali, a jedva je i prošao. Naročito nama roditeljima, a kako je njima bilo? One su bile toliko uporne, to je bila i zima i leto i kiša i sneg, oni su išli. Nisu se nikad žalile, još kad dođu, dođu nasmejane i zahvaljujući tom psihologu, bile su zadovoljne. Oni su bili rođeni sa ženskim hormonima, da li je tako rekao Bog ja ne znam stvarno. Na operacionom stolu, ja sam bila s njima, nisu bile dozvoljene posete, samo sam ih predala na vrata i u božije ruke. Bilo je briga i suza, dok se one nisu oporavile, ja sam bila kao da je bolje da me je neko ubio, nego ovo. Ja sam mislila da će da bude loše, nikada nisam pomislila kao majka na dobro, ja sam mislila da neće da bude uspešna, pa kako će to da bude, kako će to da izađe...Doktorka me je zvala kada je izašla iz operacione sale, rekla mi je da je operacija uspešna i da ćemo pričati s njom kad se lepo osvesti. Osam sati je trajala operacija. Nisu stavljale te botokse, Ana je stavila za rođendan usne, Stefan joj je uradio, a silikone u grudi su stavile - ispričala je Rada.

- Kako je to izgledalo kada ste prvi put videli kako njima izgleda intimni deo - pitao je Joca.

- Ja sam uzela apartman i bila sam tu. Ona je došla sa kateterom, morala je da nosi to. Ona jedva polako je došla, doveli smo je. Ja sam njoj krevet namestila lepo i ja kažem: "Jao sine, hoćeš da mama svuče i da pogledam kako su ti napravili?", ja sam mislila bog zna šta, ona kaže: "Ma ne, mama". Odmah čim sam se porodila, ja sam videla i tada, sada hoću da vidim jer ti je ovo prvi put da si žensko. Samo sam se prekrstila i rekla: "Sine, mašala, prava ti je kao da si sada devojka". Ona mene odvela kod doktora i on kaže: "Rado, je l' ti je ovo ćerka koja je bila na operaciji? Je l' mogu da priđem pored tebe?", ja mu kažem da može, a on kaže: "Je l' mogu da pipnem silikone, pošto ih moja žena nema, pa da opipam šta je silikon". Mogla sam da ti pokažem njihove dokumente, sve je promenjeno - rekla je Rada.

Detaljnije pogledajte u videu na početku teksta.

Autor: Nikola Žugić