Presaviće tabak: Rada Vasić otkrila da je angažovala advokata zbog Bebice, a evo da li je od samog početka prihvatila Stefana za zeta (VIDEO)

Rada Vasić, majka aktuelne učesnice "Elite 8", Ane Nikolić, u novom izdanju emisije "Rijaliti rešetanje", Joci novinaru otvorila je dušu o svojoj ćerki Ani, koja je u rijaliti ušla zajedno sa svojim dečkom, Stefanom Kordom.

Kako je Rada Vasić priznala u emisiji "Rijaliti rešetanje sa Jocom novinarom", ona u početku nije prihvatila Stefana Kordu, dečka svoje ćerke Ane, ali ga je u nekom periodu narednom i zavolela.

- Ja sam uzela advokate i neću da ih niko zove Mika i Giba, jer su one žene, poslednji put ću sada to da kažem. Neću da mi ponižavaju dete, taman ustane da priča, naročito joj se ubaci onaj ašlog, ona pena, mislim lično na Bebicu. Da je neko drugi, pa da ne zameram, čula sam da je Ana njemu objasnila sve oko operacije. Naravno da ću da ga tužim ako nastavi, ona je žensko. Ja znam da treba da se svađaju, ona je ušla da opravda svoj honorar, ali da je on maltretira, ona da je želela ostala bi Mika, ali ona više nije Mika, ona je Ana - rekla je Rada.

- Je l' ste odmah Stefana na početku prihvatili kao zeta, je l' ste imali neke zamerke - pitao je Joca.

- Nisam ga odmah prihvatila, pošteno da kažem. Nijedan zet nije bio u kući osim njega. To je bila ljubav na prvi pogled, par su mi, lepi su mi. Mislila sam da nikada neću Stefana da zgotivim, ali mesec, dva, tri i nisam mogla bez njega. Oni su mene pitali: "Da li bi mogli da se venčaju u Eliti i da dođem?", rekla sam: "Kako da ne, kako bez mene". Njegova majka joj je svašta donela, kupila joj je. Ja mislim da joj je sandale kupila za rođendan, najskuplje sandale joj je kupila - rekla je Rada.

Detaljnije pogledajte u video-klipu na početku teksta.

Autor: Nikola Žugić