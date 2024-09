Jeftina separeuša: Đedović šokiran Ivaninim ponašanjem! Žestoko opleo: asocira me na prljavštinu i prostakluk! (VIDEO)

Bez ustezanja!

Marko Đedović prokomentariosao je odnos Uroša Rajaćića i Ivane Keneški, prilikom čega je osudio njeno ponašanje.

- Ivana je jeftina separeuša. Možda je čak i tip one devojke što stoji za barskim. Blam me je. Svakakvih ološa sam se nagledao, ali ovakvog ološa još nisam video. Devojčica od sedamnaest godina govori da ne može bez se*sa. Ona mi je jedna od najodvraznijih ljudi ikada. Ona me asocira na prljavštinu i na prostakluk - kazao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.