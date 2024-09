Lepo mi je: Mateja priznao da ljubav s Aneli cveta, pa otkrio da li vidi Anđelu i Gastoza zajedno! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića bio je Mateja Matijević, koji je progovorio o odnosu sa Aneli Ahmić.

- Kako ti je sa Aneli? - upitao je Darko.

- Jako lepo. Nada, se da će ostati ovako. Ima normalnu dozu lubomore, što mi se jako dopada Pronašao sam se pored nje, lepo mi je - kazao je Mateja.

- Kako ti deluje Anđelin odnos sa Gatozom? Ona ga često ponižava - kazao je Darko.

- Ona je isprepadana od svog učešća od pre neoliko sezona. Mislim da će ostati sama. Plaši se same sebe u nekom odnosu. Nije mi se dopalo to što je odbila čaj. Sad je to simpatično, mislim da su se malo približili, ali ona je dosta odbojna - istakao je Mateja.

- Ko ti se od učesnika dopada? - upitao je Darko.

- Najo i Slađa su mi simpatični. Mislim da će se taj odnos tek razvijati - istakao je Mateja.

Autor: S.Z.