Sofija i Terza saterani u ćošak: Brutalno raskrinkani, cimeri im sasuli u lice sve ono o čemu su danima ćutali! (VIDEO)

Lepi Mića na "Igri istine" upitao je Danijela Dujkovića Munjeza da iznese šta misli o bliskom odnosu Sofije Janićijević i Borislava Bore Terzića.

- Nisu mi čiste namere u druženju Sofije sa Terzom. Ne osuđujem nju i njega. On ništa nije uradip, niti će, jer mu solim pamet svaki dan. Ne sviđa mi se što se Sofija ne povlači, zna da čovek čeka dete. Imaju neki pogledi. Nije mi se svidelo ono što je Terza rekao. Znam na šta je aludirao, to je i Milica rekla, ali to ima drugačiju težinu napolju. Ništa mi se nije desilo, samo mi se to ne sviđa - govorio je Munja.

- Sofija, sad kad bih te pitala kome bi rodila dete, a sa kim bi išla na putovanje? - upitao je Mića.

- Oba Stefan Karić. Neću da se tumači nešto sa Terzom, družim se kao sa Luletom i Dačom. Ne bih volela da prvenstveno naštetim sebi, a ni njemu - dodala je Sofija.

- Ne znam čemu tolika potreba sa kim se ja družim. Ja sam druželjubim. Ja kažem da između mene i Sofije nema ništa, možemo u 16 izolacija da idemo. Ja ću da se družim dokle god mi prija, ne ležimo po krevetima, ne grlimo se... To neće da se desi. Ja ću da nastavim da se družim, možete da povezujete koliko hoćete. Ona mi prija kao i ostale devojke. Ja da balansiram ovde 10 meseci, da ne pogledam nikog to od mene niko neće da doživi. Ja neću da stavljam kapuljaču, zezažću se i sprdaću se - govorio je Terza.

- Meni niko ništa lično nije rekao - dodala je Sofija.

- Mene ovo jako podseća na mene. Ja sam video u utorak nakon žurke, to mi je rekla i Sofija, kako joj se on bacio u krevet - dodala je Anđela.

- Sofija je od cele žurke baš izvukla da kaže da joj je Terza legao na krevet, malo mi to nije normalno - rekla je Ana Spasojević.

- On je nju na žurci zagrlio, poljubio u glavu. Ona je rekla kako nije naišla žena koja će da smiri Terzu, šta to znači? Da ga Milica nije smirila? Pogledi su konstantni - komentarisao je Uroš.

Autor: A. Nikolić