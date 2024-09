Aktuelni učesnik "Elite 8", Jovan Pejić, odmah je privukao pažnju javnosti, što zbog svog izgleda, a što i zbog toga što je sin voditelja Zorana Pejića Peje i pevačice Zlate Petrović, koja se prvi put po Jovanovom ulasku oglasila za Pink.rs.

Jovan Pejić od samog početka "Elite 8" istakao se po, kako komentarišu na mrežama, po kulturi, elokvenciji i pre svega vaspitanju, a sada se oglasila za Pink.rs i njegova majka Zlata Petrović, koja je sumirala njegovo dosadašnje učešće.

Kako Vam deluje Jovan u "Eliti", kako komentarišete njegovo učešće do sada?

Moju podršku je uvek imao, ima je i imaće je. Za sada sam zaista zadovoljna, sviđa mi se njegovo ponašanje, to je pravi Jovan. Kakav je kod kuće, takav je uglavnom i unutra.

Ima li neka devojka u "Eliti" koja može da bude Vaša snajka, tj. koja pristaje uz Jovana?

- Ja za sada ne vidim, jer znam Jovanove želje i kriterijume i mislim da se trenutno tamo ne nalazi takva devojka, ali ja sam uvek za ljubav i nemam predrasude. Mada, Jovan nikada nije ulazio prebrzo u neke odnose, treba mu vremena za upoznavanje i za ovo kratko vreme koliko je on tamo zaista ne vidim.

Jovan je jednom prilikom pričao o Vama i o Vašem trudu da zaradite novac i isti sačuvate, kako to komentarišete, da li Vam je drago i kako se osećate kada tako lepe reči slušate od Vašeg naslednika?

- Jako sam ponosna na to da je on kao jedan mlad čovek shvatio šta se dešava u ovom ludačkom vremenu. Novac je i sve i ništa, bez novca ljudi ne mogu da funkcionišu, ali on nije presudan. Ja kad zarađujem i manje i više, uvek sam imala kulturu, življenje, zna se red i drago mi je da je kroz život shvatio kako njegova majka razmišlja. On se prvi put susreo sa takvim načinom života, nespavanje, veliki broj ljudi, snalaženje, i on je verovatno za ovo vreme razmišljao i shvatio da to nije baš lako. Za mene kao majku ne postoji veća sreća nego to što je on ponosan na mene i što je shvatio da nije sve u novcu, što je usvojio principe življenja, za koje ja barem smatram da su ispravni.

Jovan je nedavno pokazao i svoju drugu stranu, tj. onu svađalačku, kada je ušao u konflikt sa Bebicom zbog Teodore, kako Vi to komentarišete?

- Upravo sam to gledala. Jovan nije neko ko se svađa i nisam ga do sada viđala u takvim izdanjima. On je neko ko itekako zna da se izbori za sebe na jedan normalan i kulturan način, kao što je to slučaj i sada. Ja ću sada prvi put upoznati svoje dete u smislu tih svađa i branjenja, zapravo i on će sebe sada prvi put upoznati, jer se nikada nije nalazio u takvim situacijama do sada u životu.

Autor: Nikola Žugić