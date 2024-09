Dao im savet: Gastoz otkrio koliko ceni Aneli i Mateju, pa njoj poručio da se svi problemi rešavaju na OVAJ NAČIN, a onda se obratio Terzi (VIDEO)

Posavetovao ih je!

Naredni budžet koji Nenad Marinković Gastoz dao bio je za Stefana Korda.

- Stefane, za tebe srednji budžet, promenio si se, oličenje si čoveka šta sve treba da se uradi za ljubavi, i veći si muškarac od mnogih. Srce ti je kao veliki kanjon. Sjajan si - rekao je Gastoz, pa se obratio Aleksandri Nikolić:

- Srednji budžet za tebe, jer si se malon ugasila. Nisam znao da si bila voditelj na nekoj televiziji, lepa si, lepo te je gledati i slušati. Moraš da rokaš jako - dodao je Gastoz.

Nakon toga Gastoz se obratio Aneli Ahmić:

- Ti si sa mojim bratom, polako sa njim, čuvajte se, i nemoj da se svađate, nema potrebe za tim, vi ste meni sjajni - dodao je Gastoz pa je Urošu Staniću dao četiri hiljade dinara:

- Srednji za Uroša, a ono što je rekao za Terzu i Sofiju, molim te Terza ja se nadam da to nije istina, odalji to od sebe, ne treba ti to, a ovaj mali Uroše, super si momak.

- Ti se obraćaš Terzi a meni daješ budžet, nemaš mišljenje - govorio je Uroš.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

