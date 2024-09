Bivši učesnik "Elite 8", Marko Đedović, nije štedeo reči na račun Marije Kulić i njenog majčinstva!

U emisiji "REDakcija", voditelji domaćini Zele i urednica rubrike zabava na portalu Pink.rs, Milica Krasić ugostili su bivšeg učesnika "Elite" Marka Đedovića, koji se osvrnuo na trudnoću Miljane Kulić s Lazarem Čolićem Zolom.

- Ja se sa Zolom kucam porukama, čuo je da idem u emisiju i poslao mi je poruku: "Nemoj Milju da diraš jer se Marija prepala da joj ne ode kesa", misleći na novac, "Ne može Miljana to da shvati, Miljana mi je priznala da je Marija ložila protiv tebe". Zola me je zamolio da ne napadam Miljanu, a negde i potvrdio ono što sam ja rekao da Marija gura Miljanu u probleme. Sinoć sam rekao da je Miljani najgore, jer je ona nestabilna i igraju se sa njom, a onda se pozivaju na neke prijave. To što njoj nije lako kao roditelju, o tome je morala ranije da razmišlja. Ako to nije problem, onda ste trebali da odvedete dete na lečenje. Marija je znala da je Miljana kod Zole u Kaluđerici, Miljana će roditi Zoli dete, a pitanje je trenutka kada će se Marija s tim pomiriti i dozvoliti takvu stvar...Srela neku babu kada je išla kod lekara, vrlo moguće da je Marija poslala tu babu kod lekara - rekao je Đedović, a onda je nastavio:

- Ono je bilo ružno nejavljanje Zolino u govornici, onda Marijino ponašanje prema njoj. Je l' ste vi videli kako se ona ponaša prema Mariji kada misli da je sve u redu sa Zolom? Marija neće uspeti u toj nekoj svojoj misiji da Miljanu odvoji od Zole, ali se plašim da se neke mnogo ružnije stvari dešavaju - dodao je Marko.

Autor: Nikola Žugić