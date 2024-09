Progovorio o svemu bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije "REDakcija", voditelji domaćini Zele i urednica rubrike zabava na portalu Pink.rs, Milica Krasić ugostili su bivšeg učesnika "Elite" Marka Đedovića, a tom prilikom uključili su u program šuraka Mateje Matijevića, muža njegove sestre Maše, Filipa Reljića.

Filip se osvrnuo na raskid Aneli Ahmić i Mateje, te je bez dlake na jeziku otkrio kako gleda on, ali i cela njegova porodica na njihovu vezu.

- Da li misliš da je Aneli njegov tip žene, da li ste se iznenadili što je odabrao nekoga ko je stariji od njega - pitala je Milica.

- Njegov izbor, njegova stvar, ali mislim da ona nije njegov tip devojke i meni lično ne idu jedno uz drugo. Ljudi pričaju kao da se s babom smuvao, ali mislim da nevezano za te godine, nije mi išao uz nju. Ona je više neka svađalica, očekivala je da on skače i laje za nju, ali on nije za te akcije i to je pokazao i pokazao je da nisu jedno za drugo - rekao je Filip.

- Je l' bi prihvatili njegovi njenu prošlost - pitao je Đedović.

- Njenu prošlost? Bolje da ne znaju...Ja sam čuo neku priču da je ona nameštala nekim bivšim momcima batine, ali imajući u vidu da je ova drugarica naša bivša radila takve neke stvari, mislim da se ne bi složili...Malo smo šokirani svi bili, iznenađeni, niko nije očekivao ko će da uđe u vezu. Nisu bili preterano srećni, znaš kao, od toliko mlađih devojaka... - rekao je Reljić.

- Da li vama kao porodici predstavlja smetnju to što ona ima ćerku sa Asminom - pitao je Đedović.

- Mislim da to nema nikakve veze, što bi smetalo što ima ćerku - rekao je Filip.

- Šta bi vi rekli da on dođe sutra s njom kući i kaže: "Ona moja devojka" - pitao je Đedović.

- Gde si snajka? Šta ima? Šta da mu kažem, rekao bih mu: "Brate mili, je l' si morao?" Ne mogu reći da smo nešto presrećni, ali ove nove neke vesti jesu neko fino osveženje, da su raskinuli. Mislim da je i on čekao, skapirao je da je napravio glupost što je s njom vezu ozvaničio. Ma kakvi pomirenje, nema šanse. Ne, navijamo da se ne pomire. Smatram da budućnost nosi nešto bolje za njega, možda postoji neka devojka napolju. Ne bih rekao da ga čeka napolju, možda će ga čekati kod kuće - rekao je Filip.

- Ako bi morao da biraš, koja od ukućanki bi bila za njega - pitao je Marko.

- Mislim da će ta tek da uđe, mislim da će njegova ljubav tek da uđe - rekao je Filip.

Autor: Nikola Žugić