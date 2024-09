Uzela ga je u svoje kandže: Ivan optužio Sofiju da manipuliše Terzom, ubeđen da je pao na njen šarm (VIDEO)

Svi vide da flertuju!

U toku je anketa,a učesnici imaju zadatak da glasaju za najvećeg folirant u kući. Reč je dobio Ivan Marinković.

- Ja verujem da je Keti zaljubljena u Gastoza, mislim da korsti situaciju i želi da bude tema. Mi se poznajemo dugo i ona je mene izdala zbog Gastoza. Druga osoba je Jelena Ilić, ja stvarno ne mogu da verujem da sam ja bio sa takvom ženom. Treća osoba je Sofija, ona igra dvosmislenu igru, jasno je da je Terza pao pod nju i da ga je uhvatila u svoje kandže. Terzi se ona sviđa i jasno je da je zaboravio na Milicu - rekao je Ivan.

- Prvi folirant je Uroš Rajačić koji radi sve isto sa svakom ženom, ozbiljnu igru igra. Druga je Aneli naravno, nju je i njen dečko nazivao folirantom koji je bio sa njom. Treća osoba je Barbi, glumi neku metlu - rekao je Terza.

- Mislim da je prvi Đole kralj koji me je za sve preveslao, pričao mi je neke fore i fazone i to je to. Druga osoba je Bebica koji mi se smejao kad me ostavio Rajačić, treća osoba je Ivan koji je zaljubljen u mene - rekla je Kačavenda.

- Mateja je dečko ispod staklenog zvona, tako smo ga napravili. Nabija mi staru priču da okupljam ljude ja protiv vas. Ja sam tebe hteo da izvređam i pre toga - rekao je Soni.

