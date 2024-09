Gde mu je nestala empatija, bar prema bebi?! Trudna Milica gleda i ne veruje šta joj Terza sa Sofijom radi u Eliti, evo šta je sad poručila!

O flertu atraktivne Sofije Janićijević i zauzetog Borislava Terzića Terze njihovi cimeri u "Eliti" poslednjih dana sve glasnije i transparentnije govore, a mnogi mu u lice govore da se neadekvatno ponaša, budući da ga kod kuće sve vreme gleda verenica Milica Veličković, koja je u šestom mesecu trudnoće.

Terza se, međutim, na njihove kritike ne obazire, već uporno demantuje da sa Sofijom ima bilo šta više od prijateljstva, iako gotovo svi u kući vide i tvrde suprotno. Ni to što mu pominju trudnu Milicu i ukazuju mu na to da ona, zasigurno, vrlo stresno podnosi sve što joj priređuje u rijalitiju ne utiče na njega, te još uvek nije doneo odluku da se distancira od lepe Sofije, na iznenađenje mnogih.

Nakon jutrošnjih dešavanja pozvali smo Milicu, kako bi dala sud o svemu što se ovih dana dešava između Terze i Sofije.

- Ne znam u kom svetu on misli da bih ja odobrila to njegovo, kako on kaže, druženje sa vernicom ili sa bilo kojom drugom devojkom i da mi ne smeta. Jako mi je žao što mu ljudi skreću pažnju da sam ja kući trudna i da mi nabija stres, a on to ne shvata ili ne želi da shvati. Ne znam zaista gde je nestala ta empatija prema bar bebi, ako je već prema meni nema - zaključila je Milica za Pink.rs.

Podsetimo, Milica i Terza su se upoznali i zavoleli u "Eliti 7", gde je ona ostala u blagoslovenom stanju, što ih je još više ujedinilo. Nedugo nakon završetka sezone usledila je veridba, a samo nekoliko dana nakon što ga je ispratila u novu sezonu rijalitija u koju je, prema sopstvenom priznanju, ušao kako bi njima dvoma i detetu, koje je na putu, rešio stambeno pitanje, pao je na šarm Sofije Janićijević, te je počeo sa udvaranjem. Sve to pogodilo je Milicu, koja je posle samo nekoliko dana rešila da skine verenički prsten sa ruke i javno ga ostavi, za šta on još uvek ne zna.

Autor: Darko Tanasijević