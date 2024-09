Naša Jeca na keca: Slađa rešila da proslavi razvod Marinkovića na njen rođendan, pa je Keti razotkrila namere Ace Kockara (VIDEO)

Nisu nikoga poštedele!

Katarina Samardžić Keti je naredna navodila folirante u kući:

- Prvo koga bih navela je Uroš Rajačić. Ovo sa devojkama koje radi, mi nije realno. On svima daje neke komplimetne, čak i meni je bacao komentare. Mima i on su sedeli na klupi prekjuče, a ispred svoje devojke on dobacuje drugim devojkama. Drugo mesto definitvino Branka, a onaj odnos sa Ivanom je takav, a i u odnosu prema meni je bio takav, i treća osoba Aca. Ja nisam danas htela da ustanem i da nešto kažem, govori čovek da mu se dopada devojka, a on juče u radionici govori, da mu je toliko zanimljivo u vezi da bi je prevario. - rekla je Keti.

- Molim - upitala je Kristina.

- Ona je mene pitala kako mi je u vezi i ja sam to rekao - govorio je Aca.

- Ti si počeo razgovor i rekao to, šta god da je bilo, da li je bilo sarkastično, ti ne možeš to da kažeš - rekla je Keti.

- Ja ću biti kratka, Rajačić je prvi, on kao spašava devojke, a otima devojke drugarima. Folirant broj dva Mima, Šarena, koja je prevarila Gruju zbog priče, a treće mesto je Jeca na keca ili Jeca sigurica. Nadam se da će se razvesti od Ivana na moj rođendan - govorila je Slađa.

Naredni koji je navodio bio je Baki B3:

- Za mene je broj jedan Uroš. Razmišljao sam kada bi rijaliti bio bez žena, kako bi to bilo za njega. Za Uroša sam mislio da je on šmeker, ali ono što je uradio kod njega je sve laganezi. Druga je Mimas, zbog onoga što je uradila, ponavljamo se, a oni su najveći foliranti.

Filip Najdanov je naveo Ivana Marinkovića, Teodoru Delić i Jelenu Ilić, a nakon njega je ustao Đole Kralj.

- Broj jedan, Ivan Marinković, njemu sam sve video u šolji, broj dva je Gruja. Meni je pozlilo kada je on gledao u mi*džu male Kristine, a onda pada u nesvest zbog Mimas. Ti si podgu*na muva i treća osoba je Mića Boj, on u suknjici mene proziva. On se meni nakon toga izvinjavao, ku*ketino - govorio je Đole.

- Nisi vredan mog komentarisanja, slušaj me debeli, nisam ti se izvinjavao ku*ko raspala - govorio je Ćomi Boj.

- Vi ste tri najveća foliranta - rekao je Đole.

Autor: N.B.