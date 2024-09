Terza popio tužbu! Posle svega što je jutros uradio u Eliti, ONA je rešila da presavije tabak i naplati mu SVAKU SUZU

Borislav Terzić Terza rano jutros ušao je u žestoki verbalni okršaj sa Aneli Ahmić, a zbog svega što joj je tom prilikom izgovorio će se, po svemu sudeći, naći na sudu.

Naime, pale su teške reči između Terze i Aneli, a on joj je tom prilikom psovao majku i sestru Situ Ahmić, koju su pratioci na mrežama u rekordnom roku obavestili o svemu. Čim je videla šta je sve Terza izgovorio na njen račun, rešila je da preduzme pravne korake protiv njega i naplati duševnu bol.

- Ljudi, baš me briga ko me u rijalitiju psuje. To su sve nebitni ljudi i očito sam ja bitnija od njih, iako ja nisam dole. Ne znam čemu potreba psovanja mene koju ni ne poznaju, ja još nikada nisam čula da je Aneli opsovala nekome člana familije - napisala je Sita, Anelina sestra, i dodala:

- U svakom slučaju, ko god me bude spominjao, a ima osnove za tužbu, sve ću da tužim, kao i prošle godine, pa neka se keš slaže na moj račun. Ne sekiram se ni sekunde. Samo šaljite klipove za tužbe i za Aneli i za mene - poručila je ona.

Autor: Darko Tanasijević