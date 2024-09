Slađa Šlihtalina: Anđela prozvala Blindu da je težak folirant, evo šta je sad uradila (VIDEO)

Dobila novi epitet!

U toku je anketa, a učesnici imaju zadatak da glasaju za najvećeg folirant u kući. Reč je dobila Anđela Đuričić.

- Mimas je najveći folirant u ovoj kući, naravno Uroš Rajačić, jasno je šta dečko radi. On ima pravo da to radi, ali normalno da se folira kad istu priču priča svakoj, nije mi bitno koja su mesta navodim redom. Sledeća je Slađa Blinda koja me izvređala na ulasku pred svima, a onda sutradan za stolom krenula neku laganiju priču i kao ona menja mišljenje. Treća osoba je Kadra koji je koristio priliku da me ponizi na ružan način - rekla je Anđela.

- Broj jedan je Kačavenda, gledali smo je u njenom izdanju kada je Marko bio tu za nju. Lakše je voditi se tuđim mozgom, vidimo kako joj fale instrukcije ovaj rijaliti. Broj dva je Aneli, ona je bila moja drugarica, glumila mi je lažnog prijatelja. Izblamirala se u svakom segmentu, a treća osoba je Ivan Marinković, ispao je folirant - rekao je Uroš.

Autor: N.P.