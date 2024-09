Bukti rat!

Upravo je počela emisija ''Izbor potrčka.'' Voditelj Milan Milošević dao je reč Miljani Kulić kako bi prokomentarisala podelu budžeta Nenada Marinkovića Gastoza.

- Miljana, kako ti se čini podela budžeta? - upitao je voditelj.

- On jeste zabavan, ali je katastrofa sve ostalo. Nije mi jasno kakav on problem ima. Koristi svaku priliku da me uvredi, ima samo najgore reči za mene, što je činjenica. Ne želim da ga ponižavam, jer sam imala plan da se sa njim šalim u rijalitiju, ali on pokazuje da ne može očima da me gleda. Beži od mene, to je vidno. Konstantno mi dobacuje i proziva me. Nisam sujetna, ni ljubomorna. Ne znam što on nema dobro mišljenje o meni. On je meni dao najmanji budžet, ne znam samo iz kog razloga. Čemu takve frustracije?! Pokušala sam posle podele da spustim loptu, ali to je nemoguće s njim. Ja sam neko ko zna da pohvali ljude, ali iskreno on je veoma sujetan, to nikada ne bi uradio. Najsujetniji je kad sam ja u pitanju. Pomiri se s tim da sam zvezda. Ja sam Miljana Kulić, najpoznatija rijaliti ličnost. Moraš da shvatiš ko sam i šta sam ja. Voleo bi da bude kao ja. Ne mrzi on mene, jer mi se zapravo divi. Na silu želi da mi nametne da se svađam sa njim. Sve vreme mi dobacuje. Želi da bude u fokusu, ali ne može. Džabe njemu upornost, kad sam ja ipak Miljana Kulić. Svađu od mene neće dobiti, to je jasno kao dan. Ti sujetu treba da lečiš, jer boluješ od toga. Kad ti se desila tragedija, sedela sam u tvojoj kući. Ne mogu da verujem kakav ti ispadaš, to je strašno - kazala je Miljana.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.