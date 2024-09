Pukla tikva: Aneli progovorila o raskidu sa Matejom, Munjez se umešao, pa osolio po njoj! (VIDEO)

Haos!

Na samom početku emisije ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Milošu Raduloviću Soniju kako bi otkrio kako je došlo do sukoba između njega i Bakija B3.

- Došlo je do svađe oko hrane, ja sam malo burnije reagovao, pa sam ga opsovao, ali dobro. Nije mi se dopalo to što je baci hranu - kazao je Soni.

- Da, uradio sam to. On ne može da me vređa, to je to - kazao je Baki.

Ubrzo nakon toga, voditelj Milan Milošević je započeoi novu temu.

- Matea i Aneli su raskinuli. Aneli, kako je došlo do toga? - upitao je voditelj.

- Matea i ja smo započeli druženje, a onda je sve spontano krenulo da se dešava. Ja sam rekla da on ima višak energije tokom Mićine igre istine. Ja nisam navikla na takve stvari, iskreno. Mlađi je, po prvi put imam iskustva sa mlađim momkom. Njega je to povredilo što sa rekla, a mi smo počeli da se prepiremo, nakon čega sam ja zaspala. Jutros gotovo da nismo imali komunikaciju. Međutim, tokom celog dana nismo imali normalnu komunikaciju - kazala je Aneli.

- Aneli, nećeš biti žrtva nikakva. Tebi je Anđela trn u oku, o tome se radi - istakao je Munjez.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.