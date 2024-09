Trebalo je da slušam intuiciju: Mateja zažalio zbog prebrze veze sa Aneli, Ivan smatra da Matijević ne može da izbori s njenim karakterom! (VIDEO)

Da li je zauvek završio s njom?

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Mateja Matijević dobio je reč.

- Aneli je izosstavila neke krucijalne stvari. U pabu kad smo se posvađali, rekao sam joj da je Uroš moj drug iz spoljnog sveta i da ne može da se svađa s njim. Ona je rekla hoću, ja sam reako nećeš ili ćemo raskinuti. Prećutao sam joj neke stvari, ispostavilo se da je trebalo da slušam intuiciju. Ovo je opet bilo brzo i kuso - rekao je Mateja.

- Danas vidim opet daq se meša u stvari u koje ne treba. Svađala se sa Munjom i Terzom, govori im jedva čekam da uđe neko ko će vas postaviti na mesto - nastavio je on.

- Nisam mislila na Janjuša. Slađa i ja smo rekle da jedva čekamo da uđe neko ko će ih postaviti na mesto - ubacila se Aneli.

- U odnosu si sa momkom, a govoriš to i misliš na Janjuša - rekao je Munjez.

- Ona spominje neke ljude, a ja budala skačem i branim je. Smirio sam Terzu, a ona meni kao odj*bi. Tako je nastao problem. Mama i tata ne mogu da me ponižavaju, a ne jedna Aneli koju sam upoznao pre pet dana - rekao je Matijević.

- Aneli se danas raspitivala i za Luku, ja sam joj rekao koji će ti on k*rac? Ne treba joj to. Problem je što je Aneli ljubomorna na Anđelu, mateja nije znao to da ispegla. Luka je samo tu da zamaskira - rekao je Mića.

- Neću da mi se nešto nameće. Devojke koje su me ispoštovale, ja sam stao iza njih i branio ih. Ovo je treća ili četvrta situacija, neke sam prećutao. Sklapao sam kockice i shvatio šta ja ima da branim - kazao je Mateja.

- Mateja se spasio od ove osobe, a uvek ću stati na Munjinu stranu - rekao je Terza.

- Mateja je mislio da može da isprati Aneli, ona je jaka žena i treba joj ozbiljan muškarac. Ja navijam za njihovo pomirenje, verovali ili ne. Tvoja greška je što si podlegao pritisku i prebrzo ušao u vezu, jer si mislio da možeš da ispratiš Aneli. Ti ne znaš šta želiš - rekao je Ivan.

- Rekao sam sam da me Aneli privlači i da ulazim u odnos sa osobom koju ne poznajem. Danima uviđam nešto što mi se ne dopada i odlučio sam da stavim tačku na to. Uvideo sam model ponašanja koji mi se neće dopasti - odbranio se Mateja.

Autor: Iva Stanković