Smešna Anđela Đuričić sa Aliekspresa: Uroš u brutalnom sukobu sa Mionom i Ša, pljušte uvrede! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Sukob Mione Jovanović, Nenada Aleksića Ša i Anđele Đuričić se nastavio.

- Ja nisam propala, cvetam. Anđela koja je kao špijun i prenosi Urošu sve, a ona meni daje neke dobronamerne savete - rekla je Miona.

- Anđela nema priču, dosadna je i nema težinu. Zabole me d*pe za ovu osobu - rekao je Ša.

- Ne propadam, imam ogledalo. To što je ona propadala i što su pisali da je se odriču, to nije moj problem. Ti kao meni hoćeš da pomogneš, a ovamo me pljuješ sa Urošem. Vi ste kao dva cirkuzanta, ja sam vaša tema, vi moja ne. Devojka je očigledno opterećena mnome - rekla je Jovanovićeva.

- Miona i Ša otkad su ušli komentarišu Anđelu. Ona ti je dala dobronamerni savet da se skloniš, nema kako te nije maltretirao. Miona je smešna Anđela Đuričić sa Aliekspresa. Miona je prodala svoju porodicu i dostojanstvo, zbog njega. Ginuo sam za nju celu sezonu, a ona je običan materjalista. Sujetni su, jer su nebitni - rekao je Uroš.

- Devojka kaže pet rečenica i pusti njega da skače, jer ne može sama - kazala je Miona - rekla je Miona.

- Sramota me je što sam u prostoru sa ove dve osobe. Prodala si porodicu zbog karijere

- Lagao si za tatu i pravio probleme mami

- Negativno sam komentarisala Mionu, ali nismo ovde videli ništa što pokazuje da je ona s njim iz interesa, tako da mene su demantovali. Neko ko je isto bio u vezi sa dosta starijim čovekom. Takođe mi se ne sviđaju te prognoze, znam da je Miona u komunikaciji sa porodicom - rekla je Kačavenda.

Autor: Iva Stanković