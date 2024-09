I Munjez popio tužbu! Ojadio za novac devojku iz Ciriha, na grbaču joj nakačio zelenaše: Nasamario me je, angažovala sam advokate!

Našoj redakciji javila se Vesna iz Ciriha koja je, nakon što ju je Danijel Dujković Munjez pomenuo u "Eliti", rešila da se oglasi i raskrinka učesnika rijalitija, budući da ju je, kako tvrdi, nasamario i prevario za novac.

Do detalja je ispričala svoje loše iskustvo s Dujkovićem.

- Želela sam da se oglasim povodom izjave jednog od učesnika Elite Danijela samoprozvanog Munjez, radi spornog snimka od pre nekoliko dana. Danijela poznajem iz Novog Sada, jer sam i ja rođena u istom gradu i izlazili smo par puta u zajedničkom duštvu neki period. Nakog toga nismo imali svakodnevni kontakt, jer sam ja bila na godišnjem odmoru u Srbiji i vratila se za Švajcarsku. Jedini kontakt je bio pregledanje storija na društvenim mrežama. Posle nekog vremena mi se javio na Instagramu sa porukom da živi u Cirihu, da se doselio i da, pošto sam ja tu duže od njega, da mu izađem u susret da mu pomognem da pronađe posao, upozna ljude i ostalo. Ja, naravno, ne poznajući njega toliko dobro, odazvala sam se pozivu i našla se sa njim i njegovom tadašnjom suprugom, ja sam prva koja znam kako je kad dođeš u drugu državu i ne poznaješ nikog, znači ti bilo ko iz tvog mesta, pa makar da ga poznajes na ćao-ćao - rekla je, na početku, Vesna.

U želji da pomogne Munjezu, zadužila se kod kamataša.

- Naime, u razgovoru sa Đoletom, koji mu je gledao u šolju, navedeni je izjavio kako je devojka koja je iz Veternika sa punim imenom naveo "namestila" jer je uzela novac preko njega od jednog čoveka i naveo da je bio kod te devojke kući u Veterniku i praktično zapretio da se taj novac vrati. Ja odgovorno tvrdim i stojim iza svog imena i prezimena, jer sam ja ta devojka koju je spominjao, nikada u Veterniku nije bio na mojim vratima jer zna da je bio imao bi ozbiljan razgovor jer su svi iz mog okruženja upućeni u taj deo da je on mene nasamario i duguje mi novac. Radi se o tome da sam bila upućena u njegovu tadašnju finansijsku situaciju i da mi je pričao da ne zna šta da radi, da je dužan veću svotu novca u Novom Sadu i ako nije problem da pošaljem poruku jednom njegovom drugaru da ga pitam da pozajmim 1500e, jer njemu neće dati, nešto nisu u dobrim odnosima, ali da taj momak daje novac na kamatu. Na moj odgovor da ne želim da se petljam sa tim, da ne želim da budem posrednik između bilo koga, on je mene molio danima, čak sam kasnije saznala da je i on sam poslao poruku istom momku da mi slobodno da novac jer sam okej devojka. Ja neznajući kakve posledice mogu da snosim kasnije, posle par dana pristala sam na takav korak, najiskrenije bilo mi ga je jako žao. On je rekao da će se on njemu sam javiti posle par dana i reći da je on uzeo te pare, da nije imao izlaz drugi i da će mu taj momak oprostiti što nije odmah rekao istinu da će on sav dug izmiriti. I par puta mi se kleo da ja nikada neću imati nikakav problem. Pošto ja nisam bila u Srbiji, organizovala sam da se pokupi taj novac i odnese Munjezovom kumu u Novom Sadu koji su mu uredno predali u ruke i nisam uopste imala kontakt sa tim momkom koji je dao novac dok mi jednom nije pisao da treba rata da se uplati, ja vidno šokirana, jer nisam znala o čemu se radi javljam se Munjezu sa pitanjem šta se dešava i da je dečko pisao da treba rata da se plati. Rekao je:"Ja ću to srediti", na šta sam ja tom istom momku prosledila sve poruke od Munjeza gde me moli da mu učinim uslugu, za taj novac i celu situaciju opišem momku. Naravno, istina je jako brzo izašla na videlo - priča Vesna.

Munjez je ubrzo počeo da se, po njenoj priči, pravi lud.

- Munjez je tada nesta jer je njegova žena došla do tih informacija jer ja nisam imala drugog izbora nego da joj se javim i ispričam sve,z arad svog mira i bezbednosti. Naravno, devojka je rekla:"Nažalost, da si mi rekla pre ne bi došlo do ovoga" i nije mogla nista da mi pomogne. On se javljao na neko vreme, menjao brojeve, pisao kako ima problema i da zato menja brojeve, da će čim proda auto, pa neki telefon, i neke neistinite priče, odmah vratiti novac i da ne isplaćujem jer ce on meni sve to vratiti. Ja sam naravno nastavila da isplaćujem njegov dug, jer ja nisam želela da se moj obraz ukalja zarad nekog novca. Ja posle nekog vremena vidno već iznervirana sam došla do njegovog broja telefona, šaljem poruku da stvarno nije u redu i da treba da se novac vrati, dobijam odgovor:"Nemoj da me smaraš, nikad novac nećeš dobiti".

Kako kaže, nije jedina koju je na identičan ili sličan način prevario.

- Što se tiče njegove izjave da je njega zvao njegov gazda jer sam ga ja kontaktirala da mu zapreti, takođe nije istina, jer Munjez nema gazdu u Cirihu niti u Švajcarskoj jer nema važeću vizu, tako da on ni ne moze da radi u toj državi. Jedino ko ga je kontaktirao je jedan poznanik da ga pita kada će da vrati novac kome je on odgovarao jako bezobrazno, na šta se dečko iznervirao i došlo je do malo oštrije komunikacije. Međutim, kada je Munjez otišao za Srbiju stupio je u kontakt sa tim mojim poznanikom i naravno, kao i uvek, uvukao mu se i izmanipulisao čoveka, okrenuo priču kako sam ja to sve uradila, a ne on i naravno ne znam iz kog razloga mu ljudi uvek poveruju. Ozbiljan manipulator. Ja tog momka nisam dirala nikada, želela sam samo da se sretnemo nekad u Novom Sadu ili Cirihu da ga pitam zašto je to uradio, da sednemo zajedno sa tim momkom od koga je novac uzet i da se lepo sve objasni. I ne bih se nikada oglašavala dok on mene nije spomenuo i pokušao da ukalja moj lik i delo. Igrom slučaja, kada sam počela da se raspitujem o njemu saznala sam da nisam jedina osoba kojoj je to uradio i da ima nas dosta. Da je izvarao dosta ljudi u celoj Švajcarskoj, Novom Sadu, Beogradu i okolini. Da su se čak i meni neki ljudi javljali sa istom pričom kako je i njima takođe napravio haos. Od početka navedena suma nije nešto sto ne može da se vrati, ali dugogodišnje rate plus taj deo je došao do ozbiljne svote novca koji ne želim da mu oprostim i vec sam angažovala advokata koji radi na tome da se pokrene tužba, jer imaju i poruke neke, slike od Westerna, slanja novca, svedoci, takođe i poruke drugim ljudima gde on piše kako je on mene zeznuo i ko me j*** kad sam glupa, nek vraćam njegov dug. Ja tu osobu nisam videla čak dve godine, ako ne i više, jer se ne krećemo na istim mestima i ne znam šta mu je bilo da tako nešto izjavi - kaže Vesna i za kraj poručuje:

- Želim samo da mu se da do znanja da svi znamo ko je on i kakva je osoba i da ne priča laži i neistine jer će za sve zakonski da odgovara. Meni je samo žao što ne živim u Srbiji, da se lično suočim sa njim pa da vidim njegovu reakciju, ali uskoro dolazim na odmor pa se možda to i desi.

Autor: Darko Tanasijević