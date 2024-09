'Koliko puta treba da ponavljam?' Skandal u REDakciji - Jelena Golubović napustila studio zbog pitanja o novom dečku, ovo su detalji

U novom izdanju emisije "REDakcija" na RED TV, voditelji domaćini Nikola Žugić i Goran Todorović ugostili su jednu od učesnici "Farme 8", Jelenu Golubović, te su sa njom porazgovarali o njenom novom dečku.

Jelena Golubović, jednom prilikom je otkrila da ima dečka, tj. da je emotivno ispunjena i da postoji neko o kome i koga ne želi javno da eksponira, a usled pokušaja Nikole i Gorana da saznaju nešto o njemu, Jelena je napravila skandal i napustila emisiju.

- Okej, oni znaju, ali imaju pravo da traže od mene da se ne eksponiraju...Ima ljudi koji teže da se eksponiraju, ali moji prijatelji ne, kao da sam ih birala - rekla je Jelena.

- Čime se bavi on - pitao je Nikola.

- Ne želim da pričate o njemu, pa da ga nađete, šta? Koliko puta da kažem, ne želim da ponavljam - rekla je Jelena.

- Da li je istina da te njegova porodica nije prihvatila - pitao je Goran.

- Ja stvarno ne želim o njemu da pričam, jer on ne želi. Stvarno je rekao da će da tuži, ako budete nastavili da pritiskate o njemu, ja ću izaći iz studija...Kažem vam šta mogu da kažem i šta smatram da je okej. Dobro, okej, to je moja i njegova stvar, to je naša intima - rekla je Jelena.

