Terza nema mozak, nego polni organ: Uroš raskrinkao Sofijinu aferu, pa surovo urnisao Aneli zbog Mateje, Janjuša i Cara! (VIDEO)

Nikog nije štedeo!

Uroš Stanić u Rajskom vrtu komentarisao je dešavanja u Beloj kući.

- Šta kažeš za Aneli i Mateju? - pitalo je Drvo mudrosti.

- Deluju mi kao majka i sin, odnos mi je katastrofa. Aneli želi da se Janjuš oseća loše, a on je sa njom zbog priče. Ona ima dete, a dozvoljava da ima odnose ispod jorgan planine i da ona njega priznaje za dečka. Mislim da on nije hteo da ozvaniči, nego je prežutno priznao. Tražio je prvu grešku da je šutne i raskine sa njom. Šetaju kao duhovi po kući bez energije. Aneli je patila za Janjušem, pa je patnja nestala i desila se ljubav, a sad doziva Filipa Cara. Ne deluje mi da ima srce za tri osobe, iskreno. Ja znam koliko je Aneli plakala za Janjušem u spoljnom svetu, zato mi je ov fejk. Oni će da se pomire, ovo nije definitivan raskid. Ako uđde Janjuš i Car ta veza će da pukne - govorio je Uroš.

- Kako komentarišeš ostale odnose? - upitalo je Drvo.

- Gastoz i Anđela, tu vidim neku emociju. Ona ima manjam poverenja u muškarce, opekla se. Gastoz je šarmantan, uporan i ne odustaje. On ne mari za odbijanje, ima nameru da je nasmeje i osvoji i to radi na šarmantan i duhovit način. Mislim da će Anđela da popusti kad stekle poverenje. Ona se non stop smeje u Gastozovom prisustvu. Sofija i Terza non stop flertuju, toliko mi je žao Milice. Terza ne mari za Milicu i bebu nego samo za sebe, one nema mozak nego polni organ. On ne mari kako se Milica oseca u trudnoći. Njemu je bitno da je samo on pored Sofije, na žurci je ljubi i grli, dolazi za laku noć, pa joj je ušao u krevet. Sofija je indirektno rekla da je žena koja će da ga smiri. Oni ne mare ta trudnoću, nego za s*ksualne nagone - govorio je Uroš.

Autor: A. Nikolić