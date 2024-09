Ovo mi je tužno, deluje mi kao crni humor: Vendi oplela po Gastozu kao nikad do sada (VIDEO)

Estradna umetnica i bivša učesnica "Farme", Vesna Vukelić Vendi gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji oplela je žestoko po Nenadu Marinkoviću Gastozu.

Kako je Vendi istakla u razgovoru sa voditeljkom Anastasijom Buđić u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji, svađa Miljane Kulić i Nenada Marinkovića Gastoza joj deluje jeftino i poput, kako je rekla, crnog humora.

- Malo mi je to tužno. Nije mi ni komedija, deluje mi onako više kao neki crni humor. Ustvari, jedan pokušaj da Gastoz bude zanimljiv, jer se on i dalje traže. On je jedan rijaliti učesnik, iz njihove te ekipe odakle su sada pristigli, ta formacija koja stiže iz godine u godinu, ispao je iz štosa. Živi u nekom prošlom vremenu, ima tog uličarskog u sebi i to deluje jako jeftino, deluje malograđanski, nema aristokratskog, ne znam koga može da privuče sa tim. To je neka otpadija koja može da zagolica Miljanu, ne da bi ona pala na njega, nego imaju te neke neraščišćene račune, pa se on hvata za bućku. Deluje mi tužno jer se on traži i on je zatečen. Ovo je sada već atmoski rijaliti - rekla je Vendi.

- Može li on da osvoji srce Anđele Đuričić - pitala je Anastasija.

- On je bacio oko na nju, više nego što je našao neki svoj put, on se ne bavi likovima koje on mora da razrađuje, ona je razrađena. Ona je previše arhaična, deluje kao star mali, sve to što ona priča, kao da je pokupila filozofiju tih tetki...Nije ostavio utisak na mene da je misaono biće, da ume da se mačuje kao Ivan Marinković - rekla je Vendi.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić