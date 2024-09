Marija iskreno o Miljaninoj trudnoći: Zbog ovoga ne podržava da njena ćerka rodi Zolino dete!

Marija otkrila zbog čega Miljana tebe da prekine trudnoću!

Marija Kulić u emisiji "AmiG Show" otvorila je dušu voditelju Ognjenu Amidžiću o trudoćni Miljane Kulić i otvoreno priznala zbog čega ne podržava da ona rodi dete Lazaru Čoliću Zoli.

- Naravno da nisam za to... U zadnje tri nisam bila ni za jednu. Ne iz razloga jer je on partner, nego jer je Miljana od tih strahova kad smo krenuli kod psihologa pod nekom konstantnom terapijom, ima pauze kad je u dobrom stanju. Njen period odrastanja i sada je takav da je pod terapijom. Ona može da radi, ali ne može da iznese trudnoću. Nikako ne ide u prvom trimestru. Mnogo sam se raspitala, išla sam svuda, ali želim da čujem stručnjake. Mnogo mora da se vodi računa, mnogo primerila sam videla, a Miljana to ne zna. Ona nije upućena u te teme i to olako zbog toga shvata. Ona sa Željom pre nego što je ostala trudna šest meseci nije pila terapiju, ni kad je ostala trudna, kao ni mesec dana kad ga je dojila - govorila je Marija.

