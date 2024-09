Sofija slagala za poljubac, pa spomenula trudnu Milicu: Najavila dodatno zbližavanje sa Terzom, on počeo da muca! (VIDEO)

Kako će reagovati kad u Beloj kući istina izađe na videlo?

Sofija Janićijević i Mateja Matijević gostovali su u radio-emisiji "Amnezija" kod Bore Terzića Terze i Danijela Dujkovića Munjeza.

- Mateja, nabacivali su te Aleksandri Nikolić, o čemu se radi? - pitala je Milena Kačavenda.

- Da su me nabacivali. Misliš da ne smem da kažem? Meni je ona top. Sviđa mi se kako igra, volim da igram sa njom i vatrena mi je. Ja sam rekao da je Aleks top i to je to, na tome ću da se zaustavim. Između nas ništa ne postoji - govorio je Mateja.

- Reci za zadatak - rekao je Munja.

- Žurka juče je bila Munjina i moja ideja, nestalo nam, je gasa. Terza, ako ti treba pomoć, tu je brat da ti reši problem - rekao je Mateja.

- To za trem nije istina. Mi smo samo razgovarali. Između mene i Terze nema nikakvog odnosa. Ako ovako nastave da potenciraju, možemo da treniramo zajedno u inat svih. Verenica ti je bila ovde prošle godine, zna kako ovo funkcioniše i kako jedva čekaju priču. Prija mi priča, što da ne? Nova sam, više se pominejm nego stari učesnici. Ja ne radim ništa loše, nemamo blizak kontakt, ne pričamo o životu - govorila je Sofija, a Terza je zamucao što su Mateja i Munja primetili.

- Comara, budi, volim vas. Sve je opušteno i lagano. Bez tenzije - rekao je Terza.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić