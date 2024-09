Dali svoj sud: Gaćić i Darjan opleli po Terzi nakon što je prevario trudnu Milicu u kojem ga nisu štedeli

Današnji gost emisije RedAkcija je bivši takmičar Elite, Darjan Radomirović.

On je sa voditeljima razgovarao o preljubi Bore Terzića Terze. Naime, Terza je prevario trudnu Milicu Veličković sa Sofijom Janićijević.

- Meni je to strašno, prevario je trudnu devojku, stvarno to nisam očekivao to od njega.

Usledilo je uključenje Nemanje Gačića koji je komentarisao ponašanje Terze:

- To mi je sramno, kao pozdravlja Milicu a ovamo radi to. On još govori kako će da objasni Milici sve, ali to nije realno, ako si šmeker ustani i reci da si se zaljubio - rekao je Gačić pa je dodao:

- Meni i ona nije jasna. Govori kako zamera veze sa zauzetim, ona radi isto, devojka je težak folirant.

On je nakon toga otkrio u kakvom je stanju Milica nakon svega:

- Ona je loše, nervira se... Bori se sa svim a trudna je - govorio je Gačić.

