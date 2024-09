Jelena Golubović opet udarila na Staniju i Aneli, počastila ih surovim epitetima: Tvrdi da ne zna ko je Asmin (VIDEO)

Jelena Golubović opet je komentarisala Staniju i Aneli, podelila im različite epitete.

Večeras je na Red televiziji u emisiji ''Pitam za druga'' gošća bila Jelena Golubović. Bivša i buduća učesnica Farme govorila je na brojne teme koje tokom cele nedelje tresu Balkan. Jelena je davala odgovore na pitanja koje cela nacija očekuje da čuje, nije štedela reči ni na jednu temu i nikome nije ostala dužna.

Voditeljka je Jelenu najavila kao dvostruku pobednicu i kao veoma jakog rijaliti igrača. Naglasila je da je mnogim budućim učesnicima rijaliti programa Farma pala roletna kada su čuli da je upravo Jelena Golubović jedna od učesnica. Jelena je na to imala da prokomentariše:

- Ja stvarno osim mene Maje Nikolic i Kristijana ne znam ko još ulazi. Ja sam išla na sistematske preglede, to sam sve obavila i ostalo je samo da se spakujem i da se pozdravim sa prijateljima. Sad sam sve obavila ostalo je da odem na groblje i da završim birokratske i andministrativne stvari. Kako bude biće ne mogu da se nerviram - dodala je Jelena.

S obzirom na da je Jelena juče u emisiji REDakcija komentarisala neke jake rijaliti igrače kao što je Sranija Dobrojević. Jelena opet nije štedela reči na pomen Stanijinog imena pa je rekla:

- Ja sam se pitala zasto se tako slika za Instagram kad moze za Only fans i da zaradi novac. Rekla sam šta može da ponudi osim golog dupete od kad je poznajem vidim samo njene gole skimke. Smatram Kristijana za pobednika Farme, ne nju - prisetila se Jelena kraja tadašnje Farme.

Na pitanje kakvo je njeno mišljenje o Aneli Ahmić, Jelena je komentarisala:

- Ona mi je prišla i pozdravila se, čula sam da se za sedam dana smivala i posvadjala , sve mi je to neozbiljnoo ona je kao jedna od milion koje bih srela na ulici. U masi je ne bih prepoznala - rekla je Jelena.

Iako je Asmin, Anelin bivši a Stanijin sadašnji momak žestoko odbrusio Jeleni na kontu njenih prozivki na Stanijin račun Jelena tvrdi:

- Ja ne znam ni ko je Asmin. To on priča koji je prevario ženu on komentariže mene, a ne gleda svoje rođeno dete a ja u štali ne znam da sam imala jahanje. Očigledno on je neko ko je neobrazovan i zanima ga samo seksa, on je sa Stanijom i Aneli samo zbog dobrih plastičnih hirurga - zaključila je Jelena na tu temu.

Detaljnije pogledati u video-klipu:

Autor: M. Vićović