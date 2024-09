Jeftina si, jer od kako si izglasana za foliranta... Ša i Anđela ne prestaju sa verbalni klinčom, pljušte prozivke na sve strane (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Anđeli Đuričić, kako bi prokomentarisala odnos Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša.

- Meni je to jasno iz ličnog iskustva. Ja sam gledala raspravu njenih roditelja sa Ša, bila je zaista hladnokrvna. Uroš me je podsetio na dosta nekih stvari, ja sam imala najbolju nameru kada sam joj rekla. Bila sam kod kuće, ali je trebalo vremena da se taj odnos vrati u prirodno stanje. Svi sada ćute, samo čekaju da se izdešava ovde svašta, ne bih se mešala, ali sam uporedila jer sam imala isti odnos. Sutra da raskine sa Ša, ja bih podržala, jer sam imala takvih iskustava. On voli dok je ne prevari, a onda je najgora - rekla je Anđela.

- Anđela kaže da je prokomentarisala iz najbolje namere, ona kada je ušla u sukob sa Ša, sve vreme je spuštala i ponižavala. Ako nešto radiš iz najbolje namere, to se tako ne radi, znači konstantno ponižavanje i spuštanje. Da se drugačije obratila, ja bih drugačije verovatno shvatila. Do kraja života ćete nas gledati zajedno - rekla je Miona.

- Slažem se, ali tvoj dečko tebi ne dozvoljava da izraziš svoj stav, nego krene zbog kompleksa što sam rekla za godine. Moje mišljenje je da je prvi majmun Srbije, ti si mu govorila da mu je rđav k**ac i da je matori jarac i da ima konjske zube - rekla je Đuričićeva.

- Ko si ti da ga vređaš? Budi dama i bez uvreda - rekla je Miona.

- Meni je jako drago da osobe sa koeficijentom inteligencije u minusu, pokušavaju da...Ona sve šablonski radi, uštogljena. - rekao je Ša.

- Mislim da se ona loži na njega i jedva čekam da vide klipove - rekla je Anđela.

- Ti sutra da budeš sa ovom devojkom (Anđela), ona će pokazati jedinu dobru verziju sebe - rekao je Aleksić.

- Ja mislim da se Anđeli sviđa Gastoz i to sada pokazuje - rekla je Miona.

- Imaš jeftine rijaliti fore i priče, jeftina si! - rekao je Ša.

- Budemo videli - rekla je Anđela.

- Ja mislim da je Anđela izglasana kao jedna od foliranata, ti jesi na toj anketi, a od trenutka od kako si izglasana može i čajić i osmeh - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić