Ne bih volela da ga ikad više vidim: Miljana priznala da je zauvek otpisala Zolu, pa otkrila da li će ići na abortus! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Naredno pitanje pročitao je Mateji Matijeviću.

- Zašto bi ti govorio Aneli da ne sme ni sa kim da ulazi u raspravu - pročitao je Milan.

- Voleo bih prvo da kažem nešto za Aleksandru. Zamerila mi je odgovor za to, hteo sam sa kažem da sam taj višak svoj energije uložim u to. Nisam rekao da ne treba da se raspravlja, ali smatram da negde ne treba da se meša. Ako znaš da imam kul odnos sa Munjom i Terzom, onda se ne svađaj s njima na silu i ispoštuj me - rekao je Mateja.

- Pitanje za Mrvicu. da li ti se sviđa Peja i šta misliš o njemu - pročitao je Milan.

- Ne sviđa mi se u ljubavnom smislu, ali provodimo stalno vreme. Fin je, ali ništa specijalno baš - rekla je Mrvica.

- Pitanje za Miljanu, da li ćeš roditi bebu - pročitao je Milan.

- Naravno da ne, jedv čekam da odem na kiretažu. Kad sam zvala klošara rekao mi je da nije spreman na to. Sve što je radio, radio je na silu i precrtala sam ga iz života. Ne bih volela da ga ikad više vidim, iskoristio me je opet. Da se držao plana iz govornice, ostala bih pri svojoj odluci. Ovako, kome rađam dete - rekla je Miljana.

- Miljana, voleo bih da ne odeš na tu kiretažu. Govorio sam im da trrba da naprave pauzu između rijalitija i da napolju vide da li mogu da funkcionišu zajedno. Vidimo da nemate perspektivu, zato ti treba da pokažeš da si sposobna da odgajaš to dete - rekao je Ivan.

