Ovo postaje sumnjivo: Mateja i Aleksandra rešili nesuglasice, pa se osvrnuli na njegov odnos sa Aneli! (VIDEO)

Šta li će reći Aneli na ovo?

Mateja Matijević i Aleksandra Nikolić razgovarali su o onome što je Mateja izgovorio o njoj tokom emisije, te su izgladili odnos.

- Ja sam poslednji čovek koji bi te ponizio, jer pazim kako se izražavam - rekao je Mateja.

- Znam da si fin dečko, a ja sam malo osetljiva - rekla je Aleksandra.

- Ti si ozbiljan mangup i ja sam toga svestan - rekao je Matijević.

- Ja nikad neću da kanalim - rekla je ona.

- P*pizdeo sam, iskreno, jer mi je krvo što si tako shvatila. Mnogo te poštujem - kazao je Mateja.

- Znam, ja nemam ništa mi protiv tebe, ni protiv Aneli. Rekla sam joj da nismo flertovali, nego da smo se z*jebavali. Rekla mi je kao nije to mala stvar, meni on znači. Može da se desi strast, ali ne i neka emocija. Da je to između vas bilo kvalitetno, ne bi došlo do odj*bi - rekla je Nikolićeva.

- Ne bi to ni rekla - složio se Mateja.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković