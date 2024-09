Razvezali jezik: Peja istakao da je Terza ravnodušan prema Milici, Jordanka oplela po njegovom odnosu sa Veličkovićevom! (VIDEO)

Šok!

Jovan Pejić Peja i Jordanka Denčić razgovarali su o odnosu Borislava Terzića Terze i Milice Veličković.

- Terzina devojka ova Milica je bila sa Gastozom, pričala da je bila u grupnjaku, a on joj dete napravio - rekla je Jordanka.

- Jordanka, ne mora da znači da je to stvarno bilo. Možda je to samo neka priča - kazao je Peja.

- On njoj pored svega napravi dete - rekla je Jordanka.

- A to što je on imao nešto sa Miljanom? To nikom ništa - kazala je Jordanka.

- Terzu svakako boli ku*ac za Milicu. Zato nam se dešava sve ovo, nema ljubavi - kazao je Peja.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.