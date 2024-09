Večeras, od 21. čas na kanalu Narodne televizije počinje osma sezona "Farme"‚ ekipa portala Pink.rs sumirala je utiske sa pobednicom "Farme 6", Stanijom Dobrojević tik pred početak iste.

Stanija Dobrojević, prvi susret sa rijalitijem bila je četvrta sezona rijalitija "Farma", a onda se dve godine kasnije oprobala ponovo, te je odatle odnela pobedu. Kako je sve spremno za početak "Farme 8", sumirali smo utiske pred početak iste sa Stanijom, koja se prisetila momenata sa Farme.

Kakva sećanja ti budi rijaliti “Farma” i kada se danas prisećaš tog perioda, šta ja na tebe osim pobede ostavilo ogroman utisak?

- Meni Farma budi posebnu setu, jer sam tamo ostavila najlepše godine moje mladosti i ludosti. Farma je mene stvorila, stekla sam veliku popularnosti učešćem na istoj, sa Farme4 sam izašla kao miljenica nacije, velika popularnost u narodu, sve naslovne strane i digitalni mediji, prva sam ženska osoba u Srbiji koja je dobila verifikovani fejsbuk pored Novaka Đokovića 2013 godine, milion poslova reklama, tako da je meni Farma4 promenila život. A Farma6 sam išla po svoje prvo mesto i pobedu! Zna se da ja nisam rijaliti igrač, ja sam ličnost za sebe koja uđe i živi život u rijalitiju, zato sam negde ostavila svoj pečat i trag.

Ti si na Farmi bila neko ko je bio britka sablja u sukobima, koji konflikt ili svađu nikada nećeš moći da zaboraviš?

- Kada se polemiše o tome šta ja pružam u rijalitiju... Lepotu i ljubav. Isto kao i u realnom svetu. Ja sam uvek za lepotu, ljubav, mir, zabavu, to sam ja. Zaljubive sam prirode i zato su od mene uvek mogla očekivati neka ljubavna priča. E sad, nikog prva ne diram, ali ako me napadaš i sateraš u ćošak tad počinjem da se branim i ne biram sredstva! Tad sam spremna i fizički da se obračunam, ali pošto je to u rijalitiju zabranjeno, naučila sam opasno da se svađam. Možeš da me čačkaš, al kad puknem umem da budem baš nezgodna a narod je to kod mene najviše voleo!

Farma 8 razlikuje se od prethodnih što je imanje smešteno i napravljeno kao srednjevekovno, šta ti misliš o tome, kako bi se snašla u takvim uslovima?

- Mnogo mi se dopada ta ideja. Snašla bih se jer sam se snalazila i na pustom ostrvu i na Farmi gde sam kopala, sadila, kosila travu sa Ekremom, sisala ovce, čistila zaklanu kokošku, pravila ajvar... i uz to bila najurednija i najčistija učesnica. Ima neka posebna car u svemu tome iako su teški uslovi. Znate, "Elita" je luksuz rijaliti, ja bih njih sve na "Farmu" i poslove, pa da se pokažu.

Kristijan, Maja Nikolić i Jelena Golubović naći će se na Farmi 8, kako ti deluje taj spoj?

- Deluje mi kao da fali Tamara Đurić! Spoj podseća na Farmu6! Maja i Jelena služe da prave svađu i komentarišu tuđe priče. Kristijan je pojava za sebe, interesantan je sa svojim pričama i ima svoju publiku. Videćemo ko će od novih učesnika da se "izrodi" i napravi priču!

Šta po tebi treba da poseduje pobednik Farme?

- Pobednik mora da ostavi veliki deo srca, emicija i duse da bi mu narod stavio krunu pobede. Jer narod je taj koji nas gleda, prati i saoseca sa nama. Zivis rijaliti isto kao zivot. Da istrpis sva ponizenja, uvrede, napade. Ako imas ljubav da je sacuvas odbranis. Bitno je da budes zapamcen a ne do sledece sezone zaboravljen. To su za mene pravi pobednici! Da svojim ucescem ostavis trag.

Autor: Nikola Žugić