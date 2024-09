Anđela u suzama napustila emisiju: Sofija zakuvala čorbu, otkrila šta Gastoz šapuće o njenim najvećim TRAUMAMA! (VIDEO)

Nije mogla da podnese komentare koje je čula!

Tokom emisije "Gledanje snimaka" emitvan je prilog u kom se Anđela Đuričić izvinila Nenadu Marinkoviću Gastozu jer je bila preterano gruba prema njemu u emisiji "Pitanja novinara".

- Tu me je kupila gestom kad me je isporizvala pred celom nacijom jer trčimk za šoljom čaja, pa mi se sve bivše smeju. Sad imam povratnu informaciju. Znam da ti nije prijatno kad ti vrate one tri stvari - pričao je Gastoz.

- Ja ne bih ušla ovde da me je bilo čega sramota - rekla je Anđela.

- Meni sad smeta, para mi uši kad je napadaju... Ima ona jezičinicu, ali kaže da ja ne vidim kako treba, ali ja mislim da vidim kako treba. Lepa je kao lutka, može da se protivi ko hoće, ja volim, da je gledam. Slatka je kad se svađa, ali više volim kad se smeje. Devojka puna ljubavi i emocija, ali je ukadrirana... Ona bira društvo, dobio sam pedalu, ali sad je sve prirodnije, nije nametnutno i baš je lepo - dodao je Gastoz.

- Meni su njih dvoje stvarno slatki i navijam za njih. Vidim da je Nenad stvarno srećan, vidim kako je gleda. Njega pali Anđelina prošlost, on voli sve te radnjice - govorila je Sofija.

- Ovo zvuči bolesno, fora je što sam ja idiot... Ne mogu da grešim dušu, ja sam lud. Meni je sve sprdnja... Oni kažu nešto, pa ja okrenem na sprdnju i njima usadim mišljenje da je to okej - smejao se Gastoz.

- Ovo je kvarno sa Sofijine strane, Anđela nije ubila ovde 500 ljudi - rekao je Lepi Mića.

- Gastoz i Anđela su simpatični, slatki i lepo se komentariše njihov odnos. Sofija je uradila ovo perfidno - dodao je Uroš.

- Mićo, Anđela sad plače - rekla je Ivana Šopić, a Anđela je napustila emisiju.

- Normalno da plače. Dečko, brani devojku u koju si zaljubljen - vikao je Mića.

- Mislim da se ona uvredila jer je pomislila da su se Gastozu svidele njene traume, a ne ona kao ona - prokomentarisao je Karić.

- Ovo je klasično foliranje. Priča da sam ja mutava, a ona sedi iovde i ćuti - umešala se Miona.

- Ovo je dokaz da Gastoz i Ša nikad ne mogu da budu dobri ako budu ovakve situacija - dodao je Mića.

- Evo ja ću da komentarišem, meni Gastoz nije drugar - poručila je Miona.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić