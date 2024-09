Kačavenda raspalila rafal po Sofiji: Uverena da je namerno ukanalila Gastoza kod Anđele! (VIDEO)

Iznela iskreno mišljenje o njoj!

Aleksandra Nikolić pokušala je da opravda Sofiju Janićijević, koju su svi okrivili za raspad odnosa Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, a Milena Kačavenda je razvezala jezik i iznela iskreno mišljenje o njoj.

- Sofija je imala lapsus - rekla je Aleksandra.

- Gde živiš ti? Šta tebi nije jasno kad sa strane gledaš? Devojci se sviđa Terza, trudna verenica, ne povlači se i namešta ga za stolom. Šta dalje da pričamo? Ovde ima 10 dobrih frajera, Karić, Škatarić, Mateja... Da li bi ušla u odnos sa nekim da znaš da mu verenica čeka bebu? Njegova je odluka, razumem da se zaljubio, pa i da kažeš juri je 4 meseca, a mi smo dve nedelje u rijalitiju. To traje 10 dana. Neka me niko ne zaj*bava. On će da us*re svoj život, već jeste - govorila je Milena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić