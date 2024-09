Kačavenda sasula Sofiji sve u lice: Napala je zbog Anđele i Gastoza, njena reakcija ostavila je sve u šoku! (VIDEO)

Ne oseća se krivom zbog njihovog sukoba!

Sofija Janićijević ušla je u pušionicu, gde su je cimeri odmah napali što je posvađala Anđelu Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ti znaš da podbodeš - rekla je Miljana.

- Nije mi bila namera. Ja sam htela to šaljivo - dodala je Sofija.

- Ona je htela nju da podbode - nastavila je Kulićeva.

- Nisam ništa pogrešila. On je nešto dodavao, nije trebao ništa da dodaje - rekla je Sofija.

- Ne možeš da bubaš... Ja sam njega skontala da te priče okrene na zezanje, a to nije ispalo kako je ona rekla - govorila je Milena.

- Ljudi, to ništa nije strašno, samo što je na televiziji - umešala se Aleksandra.

- Sad ovolika drama, a on se čovek polomio - rekla je Keti.

- Ispao je manijak kog rade takve stvari i da se sprda sa tim, a njoj je to trauma. Ona se izblamirala kao budala. Ja bih isto tako reagovala kad me neko muva, mogu da me sprdaju ljudi, a ne on - govorila je Milena.

- On je lud na svoj način, njemu ništa ne smeta - rekla je Sofija.

- Ona zna da se sprda, ali ovo joj je teška tema. Može 50 ljudi da se sprda, ali ne on koji je muva - nastavila je Milena.

Autor: A. Nikolić