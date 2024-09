Ipak ništa od čaja: Gastoz potpuno klonuo duhom, odlučio da odustane od Anđele! (VIDEO)

Da li je ovo zvanična odluka?

Nenad Marinković Gastoz pridružio se Teodori Delić, Nenadu Macanoviću Bebici i Nikolo Grujiću Gruji, te progovorio o Anđeli Đuričić.

- Dokle si stigao sa Anđelom - pitao je Gruja.

- Vrarili smo se na početak zbog svega. J*biga, devojka ima svoj fokus i slučajno sam poremetio to. To je to, odustaću. Ispoštovaću njenu želju, rekao sam joj vidimo se u avgustu. Slatka je kad beži, laže samu sebe - rekao je Gastoz.

Autor: Iva Stanković