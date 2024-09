Nije solidarna prema trudnoj devojci: Karić urnisao Sofiju, njen odgovor o trudnoj Milici šokirao sve! (VIDEO)

Sasuo joj sve u lice!

U emisiji "Pitanja novinara" Darko Tanasijević pozvao je Stefana Karića da prokomentariše odnos Anđele Đuričić.

- Ja nisam mogla da poverujem da se Anđela i Gastoz kao nešto razdvajaju posle njenog izlaganja. Ja mislim da je to dovoljno da oni nastave dalje i da Anđela pređe preko toga što je Sofija izgovorila. Neumesno je da nekume tako odaraš na traumu. Što se tiče Anđele i Gastoza meni su super, baš se trudi i vidim da trčkara oko nje i pokušava da ispravi grešku. Greška je što je komentarisao to ispred Sofije. Ja njega razumem da pokušava da se ispravi, jer je svestan toga da je pogrešio. Mislim da je Sofija to namerno rekla. Treba da se opuste, Anđela je previše u grču. Dopustila je Gastozu da joj priđe, pa je zatvorila krug, a mislim da treba da se opusti. Ja sam joj danas rekao da sam navikao na nju koja je prva pored bazena, koja se druži, a ne da je zatvorena u Odabranima. Treba da se opusti i da zaboravi neke stvari, biće joj mnogo lakše... Što pre prebrodi biće joj lakše - govorio je Stefan.

Nakon Stefana reč je dobila i Aleksandra Nikolić.

- Ja sam danas mnogo razmišljala o Sofiji, da li je glupa ili perfidna. Izjava je bila morbidna. Setila sam se situacije kad smo ulazile u studio pitala je za Anđelu "Kako je nije sramota da dođe ovde?"... Ona često ima lapsuse. Ne znam koji joj je cilj. Meni je Anđela jako simpatična, lepa i kvalitetna. Ne mogu ni za Sofiju da kažem nešto loše, simpatična mi je, ali mutna - rekla je Aleksandra.

- Što se tiče Karića mislim da je pogrešno razumeo i da je jedino Nenad razumeo kako sam se izrazila. Nije mi bila namera da je uvredim, samo mi je izletelo. Ja se izvinjavam Anđeli i stvarno mi je žao. Htela sam juče da joj priđem, ali sam videla da je nervozna. Što se tiče njenog ulaska, ja se toga ne sećam - govorila je Sofija.

- Laže, Anđela je isto rekla da se setila. Ona je krenula oko Anđele, pa sam rekla da je prva komentarisala da bi je bilo sramota da uđe - dodala je Aleksandra.

- Slažem se da se Sofija i ja nismo upoznali, ali brzo procenjujem stvari. Čim nije bila solidrna prema trudnoj devojci, zašto bi bila sad? - dodao je Karić.

- Nema šta da budem solidarna kad Terza i ja nemamo ništa - rekla je Sofija.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić