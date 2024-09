Totalni haos u programu: Ša i Terza ne prestaju da se vređaju, pale najniže prozivke! (VIDEO)

Ne mogu da se obuzdaju!

Tokom emisije "Pitanja novinara" nastavila se svađa Borislava Terzića Terze i Nenada Aleksića Ša.

- Nas 10 treba da čekamo da on ustane da bi imao ringlu. Kompleksiraju se jer smo gala, ovde držimo monopol. Mi hranimo čak i druge ljude. On nema život napolju, jedna propalica. Sve smo mi čuli o njemu, kakva je to psihopata i bolesnik. Je l' ima neko brus za Ša? - govorio je Terza.

- Izvini molim te, nisam te prepoznao lepotanko - dodao je Ša.

- Miona je rekla da on ima mlohave s*se, neka skine majicu - nastavio je Terza.

- Ja podržavam gej populaciju, on bi da se ja skinem, ali neće da može - nastavio je Ša.

- Oni se ove sezone svađaju u krevetu. To je jer nemaju temu, ali evo sad. Oni prave lažne frke da bi mogao ovde da priča - pričao je Terza.

- Ja sam mu tražio da se prekrsti danas, veliki vernik koji j*be tuđu decu, obećao je da će da me prebije - nastavio je reper.

- Terza vaša svađa danas otkrila je šta zaista mislite jedno o drugom - dodao je Darko.

- Da, nisam hteo da se svađam kad je vređao Milicu, danas sam ga razvalio kao kantu. Mangup neka bude mangup, pa ćemo da vidimo. Trudnu devojku što mi je j*bao to ćemo da vidimo. Ja više neću da pričam - govorio je Terzić.

Autor: A. Nikolić