Prva misao u toku dana: Anđela ispričala Urošu kako je prepala Gastoza, ne skida osmeh s lica (VIDEO)

Oči pune sjaja!

Anđela Đuričić započela je svoj dan razgovorom sa Urošem Stanićem, a njihova tema bio je Nenad Marinković Gastoz.

- Zezali smo se nešto i rekla sam mu kao ne smeš, samo sam iskočila, a on skočio dva metra. Ja sam vrištala, smejali smo se kao ludi - rekla je Anđela.

- Lagao si me, đubre. Nameštao si me, lagao si da je on pitao tebe za mene - nastavila je ona.

- Šta sam lagao? Ja sam pričao, a on je postavljao pitanja - rekao je Uroš.

- Ti si ti taj koji je potencirao priču - rekla je Đuričićeva.

- Ušao je sk*njan, ja sam ga pitao šta je i počeo sam da pričam - rekao je Stanić.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković